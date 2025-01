Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar ist Bundestagswahl. In diesem Dossier finden Sie Porträts der Kandidaten aus den Wahlkreisen Reutlingen und Tübingen sowie Interviews, Analysen, Kommentare und Umfragen. Am Wahlsonntag informieren wir Sie mit interaktiven Grafiken über die aktuellen Entwicklungen.