Reutlinger Linken-Kandidatin will Abgeordnetenbüro in Tübingen eröffnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Tübingerin Anne Zerr wurde am Wahlsonntag auf Platz fünf der Landesliste der Linken in den Bundestag gewählt. Die 31-Jährige war Direktkandidatin im Wahlkreis Reutlingen. Den Wahlkreis Tübingen, der keine eigenen Abgeordneten nach Berlin entsendet, will sie nun mitbetreuen. »Ich werde in Tübingen ein Abgeordnetenbüro einrichten. Unser Büro wird sicherstellen, dass alle Menschen im Wahlkreis Tübingen-Hechingen vor Ort eine ansprechbare Abgeordnete haben. In erster Linie wollen wir als Linke die Interessen aller Beschäftigten und Menschen mit durchschnittlichen und geringen Einkommen vertreten.«

In Baden-Württemberg erreichte die Linke 6,8 Prozent und sechs Mandate. 16.466 Menschen und damit 9,6 Prozent haben im Wahlkreis Tübingen die Linke gewählt, in Tübingen selbst 16,3 Prozent – das landesweit zweitbeste Ergebnis der Partei. In vier Wahlbezirken ist die Linke stärkste Kraft geworden, im Bezirk Innenstadt-Nordost mit über 33 Prozent. (pm)