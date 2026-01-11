Glatteis-Warnung für Landkreise Reutlingen und Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Baden-Württembergs die zweithöchste Warnstufe vor Glatteis ausgegeben. Auch Bewohner der Landkreise Reutlingen und Tübingen haben am Sonntag eine Unwetter-Warnung von der Warn-App Nina erhalten. Vom frühen Montagmorgen bis zum späten Nachmittag besteht hohe Glättegefahr, wie der DWD mitteilte. Es ziehe von Westen her Niederschlag ins Land. Dieser gehe von Schnee in Regen über, der auf den kalten Böden gefriert. Deshalb ist laut DWD mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben. Der DWD empfiehlt, Aufenthalte im Freien und Fahrten möglichst zu vermeiden. Wer im Auto unterwegs ist, sollte seine Fahrweise anpassen, möglichst volltanken, Decken und warme Getränke mitführen.

Der gesamte Landkreis Reutlingen ist von der Unwetter-Warnung betroffen. Im Landkreis Tübingen nur kleine Teile: Etwa Kusterdingen, Gomaringen, Mössingen und Rottenburg. In der Stadt Tübingen selbst sowie im größten Teil des Landkreises wird lediglich vor »markantem Glätter« gewarnt. Auch bei dieser Warnstufe kann es zu Verzögerungen und Behinderungen im Verkehr kommen. Auch sollten nicht notwendige Aufenthalte im Freien vermieden werden. (GEA/dpa)