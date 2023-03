Mittagstisch-Angebote für die ganze Woche

In der GEA-Speisekarte präsentieren wir Ihnen Mittagstisch-Angebote ausgewählter Speise-Lokale in Reutlingen und Umgebung für die aktuelle Woche. Unsere Speisekarte erscheint immer montags in der gedruckten Ausgabe des Reutlinger General-Anzeigers, im E-Paper und kann jederzeit heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Download aktuelle GEA-Speisekarte (KW 10)

Sie möchten Ihren wöchentlichen Mittagstisch auch gerne in unserer Speisekarte präsentieren? Unser Anzeigenservice steht Ihnen Montag – Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr telefonisch (07121 - 302 230 und -238) oder per E-Mail zur Verfügung.