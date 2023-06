www.gea.de ist die Online-Ausgabe des Reutlinger General-Anzeigers, der einzigen selbstständigen Tageszeitung der Region Neckar-Alb mit Vollredaktion.

Verlag

Reutlinger General-Anzeiger Verlags-GmbH & Co. KG

Burgstraße 1-7

72764 Reutlingen

Postfach 1642

72706 Reutlingen

Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRA 351597

Ust-Ident-Nr.: DE 146465959

Telefon: 07121 / 302 - 0

Telefon Redaktion: 07121 / 302 - 333

Telefon Anzeigen : 07121 / 302 - 222

Telefon Vertrieb : 07121 / 302 - 444

Telefax: 07121 / 302 - 677 (Redaktion)

Telefax: 07121 / 302 - 679 (Anzeigen)

Telefax: 07121 / 302 - 681 (Vertrieb)

Telegramm-Adresse: GEA-Druck

E-Mail: gea@gea.de

Geschäftsführung und Verlagsleitung

Valdo Lehari jr.

Verantwortlich für den Inhalt

Chefredaktion: Dr. Christoph Fischer (komm.)

Chef vom Dienst: Alexander Rabe

Politik/Nachrichten/Wirtschaft: Davor Cvrlje, Uwe Rogowski (Stellvertr. Wirtschaft)

Kultur und Unterhaltung: Armin Knauer

Sport: Manfred Kretschmer

Reutlingen und Region: Kathrin Kammerer, Gabriele Küster (Stellvertr.)

Geschäftswelt/Beilagen: Iris Kreppenhofer

Online: Kaya Egenberger

Leitung Anzeigen: Carsten Witte

Leitung Vertrieb/Lesermarkt: Stefan Schmidt

Leitung Marketing: Joachim Bräuninger

CMS & Umsetzung

Newsfactory GmbH

Hinweis

Die Veröffentlichung von Mail-Adressen auf www.gea.de berechtigt ausdrücklich nicht zum Versenden von Massenmails, dem unaufgeforderten Eintragen in Newsletter und anderen Mailverteilern oder zur Weitergabe an Dritte zu diesen genannten Zwecken. In Fällen wiederholter Massenmails informieren wir die zuständigen Provider und behalten uns rechtliche Schritte gegen den Absender vor.

Note

Sending unsolicited mail messages, including, without limitation, commercial advertising, informational announcements and the unauthorized registration into mailing lists is explicitly prohibited. Posting the adresses to one or more mailing lists or newsgroups (excessive cross-posting or multiple-posting) is explicitly prohibited and may result in legal action.

Information zur Online-Streitbeilegung gem. Art. 14 Abs. 1 ODR-VO [Verordnung (EU) 524/2013]

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS-Platform) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch verpflichtet.

Data Mining im Sinne des § 44b UrhG

Eine Nutzung unserer und der mit »dpa« gekennzeichneten Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken) für kommerzielles Text und Data Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt ausdrücklich vorbehalten.