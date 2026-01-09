Diese neun Kandidaten sind im Wahlkreis Tübingen zur Landtagswahl zugelassen

TÜBINGEN. TÜBINGEN. Am Sonntag, 8. März 2026, findet die Wahl des Landtags in Baden-Württemberg statt. Durch eine Gesetzesänderung im Jahre 2022 wurde das Landtagswahlrecht umfassend reformiert und das Zwei-Stimmen-Wahlrecht eingeführt. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage werden die Wähler nun zwei Stimmen haben, eine für einen Direktkandidaten im Wahlkreis (Kreiswahlvorschlag) und eine für die Landesliste einer Partei. Der Kreiswahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am Freitag neun Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 62 (Tübingen) zugelassen:
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Dr. Dorothea Kliche-Behnke, Landtagsabgeordnete, Tübingen
- Bündnis 90/Die Grünen (Grüne): Daniel Lede Abal, Landtagsabgeordneter, Tübingen
- Freie Demokratische Partei (FDP): Irene Schuster, Lehrerin, Tübingen
- Alternative für Deutschland (AfD): Anna Schneider, Mediengestalterin, Bodelshausen
- Die Linke (Die Linke): Katharina Poppei, Software-Entwicklerin, Tübingen
- Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW): Sören Lorenz, Maschinenbauingenieur, Dettenhausen
- Volt Deutschland (Volt): Pedro Treuer, KI-Ingenieur, Tübingen
- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Diana Arnold, Polizeibeamtin, Rottenburg am Neckar
- Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI): Flavio Krahl, Medizininformatiker, Nehren
Die Amtliche Bekanntmachung der zugelassenen Kreiswahlvorschläge erfolgt in der kommenden Woche unter www.kreis-tuebingen.de. (GEA)