Diese neun Kandidaten sind im Wahlkreis Tübingen zur Landtagswahl zugelassen

TÜBINGEN. TÜBINGEN. Am Sonntag, 8. März 2026, findet die Wahl des Landtags in Baden-Württemberg statt. Durch eine Gesetzesänderung im Jahre 2022 wurde das Landtagswahlrecht umfassend reformiert und das Zwei-Stimmen-Wahlrecht eingeführt. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage werden die Wähler nun zwei Stimmen haben, eine für einen Direktkandidaten im Wahlkreis (Kreiswahlvorschlag) und eine für die Landesliste einer Partei. Der Kreiswahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am Freitag neun Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 62 (Tübingen) zugelassen:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Dr. Dorothea Kliche-Behnke, Landtagsabgeordnete, Tübingen

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne): Daniel Lede Abal, Landtagsabgeordneter, Tübingen

Freie Demokratische Partei (FDP): Irene Schuster, Lehrerin, Tübingen

Alternative für Deutschland (AfD): Anna Schneider, Mediengestalterin, Bodelshausen

Die Linke (Die Linke): Katharina Poppei, Software-Entwicklerin, Tübingen

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW): Sören Lorenz, Maschinenbauingenieur, Dettenhausen

Volt Deutschland (Volt): Pedro Treuer, KI-Ingenieur, Tübingen

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Diana Arnold, Polizeibeamtin, Rottenburg am Neckar

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI): Flavio Krahl, Medizininformatiker, Nehren

Die Amtliche Bekanntmachung der zugelassenen Kreiswahlvorschläge erfolgt in der kommenden Woche unter www.kreis-tuebingen.de. (GEA)