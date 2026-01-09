Seniorin von Auto auf Tübinger Parkplatz angefahren - Verletzt in Klinik gebracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Seniorin ist nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Das berichtet die Polizei. Kurz nach 10.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Ford-Lenker den Parkplatz eines Supermarkts in der Eugenstraße und übersah wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne eine von links heranlaufende 73-Jährige. Die Frau wurde vom Auto touchiert und stürzte zu Boden. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen kam sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (pol)