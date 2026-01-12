Tübinger Boxenstop: Rainer Klink besucht die Rétromobile in Paris

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN/PARIS. Die Rétromobile in Paris ist das erste Highlight des Jahres für Liebhaber klassischer Autos. Mit rund 140.000 Besuchern an fünf Tagen (28. Januar bis 1. Februar) und mehr als 400 Ausstellern ist die Rétromobile die größte Fachmesse für Oldtimer in Europa. Klassiker treffen auf Oldtimer-Clubs, Sonderschauen auf Aktionen. Egal, ob ein Ferrari 365 GTS/4-A (genannt Daytona Spider by Scaglietti), der durch die Fernsehserie »Miami Vice« berühmt wurde oder ein Bugatti Type 55 aus dem Jahr 1931: hier werden schon mal Kaufpreise in Millionenhöhe aufgerufen. Einer, der schon seit vier Jahrzehnten in Paris als Stammgast die Messe besucht, ist der Tübinger Rainer Klink. Im GEA-Interview erzählt der Busunternehmer und Chef des Museums Boxenstop, was ihn Jahr für Jahr an der Rétromobile und an Oldtimern fasziniert.

GEA: Warum gilt die Rétromobile als spektakulärste Oldtimer-Messe in Europa?

Rainer Klink: Die Rétromobile ist aus unserer Sicht die beste Oldtimer-Messe in Europa, weil hier der »Händler-Hochadel« wie Lukas Hüni und Gregor Fiskren vertreten ist und absolut hochkarätige Fahrzeuge ausstellt und anbietet. Eine solche Fülle an Spitzenfahrzeugen gibt es auf anderen Messen nicht. Die Techno-Classica in Essen konnte in ihren besten Zeiten in kleinen Rationen mithalten. Die Fahrzeuge werden in Paris nicht nur ausgestellt, sondern toll inszeniert. Einzelne Verkaufsstände sind einfach eine Wucht.

Welches Publikum besucht die Messe in Paris?

Klink: Das Publikum ist absolut international, nicht zuletzt auch wegen der hochkarätigen Auktionen, bei denen in der Vergangenheit oftmals Fahrzeuge im zweistelligen Millionenbereich angeboten und versteigert wurden. Den Machern der Rétromobile gelingt alljährlich ein toller Mix aus hochkarätigen Fahrzeugen und Fahrzeugen, die maximal 30.000 € kosten dürfen. Diese werden in einer eigenen Halle ausgestellt. Hinzu kommen mindestens zwei Dutzend Stände mit automobiler Kunst, oftmals namhafte Künstler.

Wann waren Sie das erste Mal bei der Rétromobile in Paris und wie hat sich die Messe seither geändert?

Klink: Es muss Mitte oder Ende der 80er-Jahre gewesen sein. Klar, die Messe hat sich seither verändert, sie wurde größer – deutlich größer –, ist aber immer noch übersichtlich. Das Angebot war früher kleiner, die Fahrzeuge dementsprechend älter. Aber trotz aller Veränderungen hat die Rétromobile ihren typisch französischen, weltoffenen Charakter bewahrt. Hier wird mit viel französischer Leichtigkeit Außergewöhnliches geboten.

Alles am BNC-Rennwagen ist noch im Originalzustand, auch der Ledersitz und das Lenkrad. Foto: Frank Schwaibold Alles am BNC-Rennwagen ist noch im Originalzustand, auch der Ledersitz und das Lenkrad. Foto: Frank Schwaibold

Was war ihr persönliches Highlight bei all Ihren Messebesuchen in Paris?

Klink: Ich schätze an der Rétromobile, dass sie nicht auf Masse, sondern auf Klasse setzt. Als Besucher ist man absolut nicht »gezwungen«, mehrere Dutzend Porsche 911, Pagoden oder gar Neuwagen wie einen Tesla anzuschauen. Besonders gerne erinnern wir uns, als vor drei oder vier Jahren der Schweizer Lukas Hüni zehn originale Ferrari GTO ausgestellt hat.

Haben Sie schon selbst ein Fahrzeug in Paris ersteigert oder gekauft?

Klink: Jawohl, wir kaufen in der Regel auf der Rétromobile immer ein. Meist sind es Poster und große Modellautos. 2024 war es ein richtiges Auto, ein französischer BNC-Rennwagen von 1928 im Originalzustand. Das Auto war sündhaft teuer, zählt aber mittlerweile zu den Stars im Boxenstop.

Der Oldtimer als Wertanlage, bei dem Preise nur die Richtung nach oben kennen: Das war offenbar einmal. Woran liegt es, dass nun eine Krise ausgebrochen ist?

Klink: Möglicherweise gibt die Rétromobile eine Antwort auf Ihre Frage, ob der Oldtimermarkt in einer Krise steckt. Klar, die wirtschaftliche Situation in Deutschland fördert im Moment kein Konsumverhalten. Das hat auch das vergangene Weihnachtsgeschäft gezeigt. Mit Sicherheit hat sich der Markt verändert. Fahrzeuge aus den 50er und 60er Jahren lassen sich derzeit offenkundig schwer verkaufen. Insbesondere englische Roadster.

Wo läuft es noch gut?

Klink: Das Geschäft mit jungen, hochkarätigen Fahrzeugen vom Schlage eines Lamborghini oder McLaren geht recht ordentlich. Zu bedenken ist auch, dass die Preise in den letzten Jahren zum Teil ziemlich unnatürlich in die Höhe geschossen sind, und nunmehr wieder mehr realistische Preise aufgerufen werden. Allerdings haben das viele noch nicht begriffen. Dabei ist klar: Wir haben aktuell mehr einen Käufer- wie einen Verkäufermarkt. Die Käufer akzeptieren längst nicht mehr jedes Preisschild.