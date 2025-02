Die AfD hat sich in Münsingen vor die Union geschoben - das ist in keiner anderen Reutlinger Wahlkreis-Gemeinde passiert. An den Fakten liegt es nicht, meint der Bürgermeister. Das Ergebnis konnte man erahnen, sagen einige Bürger. Ein Erklärungsversuch.

In Münsingen wurde die AfD bei der Bundestagswahl stärkste Kraft. Foto: Maria Bloching In Münsingen wurde die AfD bei der Bundestagswahl stärkste Kraft. Foto: Maria Bloching

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.