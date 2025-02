Die Zahl der Vertreter aus dem Wahlkreis Reutlingen in Berlin hat sich vermutlich mindestens halbiert, so viel ist am Ende dieses Wahlabends klar. GEA-Lokalchefin Kathrin Kammerer über die Gewinner und Verlierer dieses Abends.

Verfolgt die Hochrechnungen gebannt, hat sein Bundestagsmandat aber aller Voraussicht nach verloren: FDP-Mann Pascal Kober. Foto: Schanz Verfolgt die Hochrechnungen gebannt, hat sein Bundestagsmandat aber aller Voraussicht nach verloren: FDP-Mann Pascal Kober. Foto: Schanz

