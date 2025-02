Wahlkreis Reutlingen: Wo Parteien und Kandidaten top und Flop waren

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die CDU ist nicht nur Wahlgewinnerin in Deutschland, sondern auch im Wahlkreis Reutlingen. Im Vergleich zu 2021 konnten die Christdemokraten ihr Ergebnis um 6,69 Prozentpunkte verbessern. Ähnlich gesteigert hat sich Direktkandidat Michael Donth (5,93 Prozentpunkte). Sein stärkstes Resultat erzielte er in seinem Heimatort Römerstein, sein schlechtestes in der Stadt Reutlingen. Der GEA zeigt, in welcher Stadt oder Gemeinde die Direktkandidaten und ihre Parteien besonders gut und besonders schlecht abgeschnitten haben.

Michael Donth, CDU

Bestes Ergebnis: Römerstein 55,15 %

Schlechtestes Ergebnis: Reutlingen 32,99 %

CDU

Bestes Ergebnis: Pfronstetten 43,07 %

Schlechtestes Ergebnis: Reutlingen 28,79 %

Sebastian Weigle, SPD

Bestes Ergebnis: Reutlingen 16,38 %

Schlechtestes Ergebnis: Pfronstetten 4,13 %

SPD

Bestes Ergebnis: Reutlingen 14,99 %

Schlechtestes Ergebnis: Römerstein 5,15 %

Rudolf Grams, AfD

Bestes Ergebnis: Pfronstetten 32,08 %

Schlechtestes Ergebnis: Wannweil 11,25 %

AfD

Bestes Ergebnis: Pfronstetten 35,96 %

Schlechtestes Ergebnis: Wannweil 12,35 %

Jaron Immer, Grüne

Bestes Ergebnis: Wannweil 20,82 %

Schlechtestes Ergebnis: Pfronstetten 1,78 %

Grüne

Bestes Ergebnis: Wannweil 18,98 %

Schlechtestes Ergebnis: Pfronstetten 2,25 %

Anne Zerr, Linke

Bestes Ergebnis: Reutlingen 7,10 %

Schlechtestes Ergebnis: Pfronstetten 1,59 %

Linke

Bestes Ergebnis: Lichtenstein 8,55 %

Schlechtestes Ergebnis: Pfronstetten 1,69 %

Pascal Kober, FDP

Bestes Ergebnis: Mehrstetten 8,64 %

Schlechtestes Ergebnis: Zwiefalten 4,21 %

FDP

Bestes Ergebnis: Mehrstetten 7,76 %

Schlechtestes Ergebnis: Hohenstein 5,66 %

BSW

Bestes Ergebnis: Mehrstetten 6,19 %

Schlechtestes Ergebnis: Hayingen 2,45 %