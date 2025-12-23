Stadtarchiv Reutlingen: Wer kennt diese Orte und Gebäude?

Dieses Wohnhaus aus mit viel Gartengrün drumrum wurde Anfang/Mitte der 1930er-Jahre abgelichtet: Wer kennt die Adresse der Immobilie?

REUTLINGEN. Na so was? Bis zu Beginn dieses Jahres schien es so, als ob es extrem schwierig sei, die Bildinhalte von Fotografien aus der Vogelperspektive zu entschlüsseln. Obschon in den zurückliegenden viereinhalb Jahren häufig zur Fotofahndung ausgeschrieben, waren es meistens Luftbilder, an denen sich die GEA-Foto-Detektive ergebnislos abgearbeitet haben. In diesem Jahr war’s freilich gänzlich anders: Fast immer gelang das Kunststück, Aufnahmen »von oben herab« hieb- und stichfest zu identifizieren und zu lokalisieren.

1953 – GWG-Siedlung): Wo stehen diese Mehrfamilienhäuser? Das Stadtarchiv tippt auf die Betzenried-Siedlung. Ist diese Annahme korrekt? Foto: Stadtarchiv Reutlingen 1953 – GWG-Siedlung): Wo stehen diese Mehrfamilienhäuser? Das Stadtarchiv tippt auf die Betzenried-Siedlung. Ist diese Annahme korrekt? Foto: Stadtarchiv Reutlingen

So auch diesmal, wie Stadtarchivar Philipp Klais mitteilt, der sich sehr darüber freut, dass vier von sechs bislang rätselhaften Lichtbildern aus ihrer Anonymität befreit werden konnten. Wiewohl es Klais ein Anliegen ist, zu betonen, dass auch falsche Hinweise weiterhelfen. Derlei Irrtümer, so der studierte Historiker, »helfen auf jeden Fall, die Anzahl denkbarer Möglichkeiten einzugrenzen«.

Überhaupt ist das Reutlinger Stadtarchiv froh um die Mithilfe und den Spürsinn der GEA-Leser. Die haben in Nachgang zur vergangenen Fotofahndung vom November folgende Motive hieb und stichfest identifiziert:

Wiesensteig im Landkreis Göppingen: »Die mit Abstand meisten Rückmeldungen«, lässt Philipp Klais wissen, »haben uns zum Luftbild eines Ortes im Tal erreicht, der von etlichen Tippgebern als Wiesensteig im Landkreis Göppingen identifiziert werden konnte.« Dabei waren es vor allem zwei ins Auge stechende Besonderheiten, die maßgeblich zur Klärung des Bildinhalts beitrugen: einerseits die markante Kirche St. Cyriakus mit ihren Doppeltürmen und andererseits die im Hintergrund des Bilds zu erkennende Autobahn A 8 am Drackensteiner Hang.

Etwa 1940 – Straßenansicht mit Kellerportal: Welche Straße ist dem Fotografen hier vor die Linse gekommen? Foto: Stadtarchiv Reutlingen Etwa 1940 – Straßenansicht mit Kellerportal: Welche Straße ist dem Fotografen hier vor die Linse gekommen? Foto: Stadtarchiv Reutlingen

Gastraum der Reutlinger Gasstätte »Achalm«: Eindeutig lokalisiert konnte auch die Fensterfront einer Gaststätte (von ungefähr 1965) werden. Wenngleich dieses Motiv für die GEA-Leserschaft eine härtere »Nuss« war, die es zu knacken galt. »Wir bekamen einige Hinweise auf das alte Waldcafé in Pfullingen, letztlich stellte es sich allerdings als der Gastraum der Gaststätte 'Achalm' heraus.«

Kirche in Steinenbronn, Landkreis Böblingen: Als zieführend erwiesen sich außerdem Hinweise zur Fotografie mit Kirche aus den 1970er-Jahren. Der Sakralbau ist in Steinenbronn, Landkreis Böblingen, verortet. Ein Foto-Fahnder schreibt: »Ende der Siebziger wurde neben dem Turm das Gemeindehaus gebaut.« Chapeau!

Um 1965 – Stadtansicht: Welche Kommune ist auf diesem Luftbild zu sehen? Foto: Stadtarchiv Reutlingen Um 1965 – Stadtansicht: Welche Kommune ist auf diesem Luftbild zu sehen? Foto: Stadtarchiv Reutlingen

Wohnhausin der Berggasse 14 am Georgenberg: »Zu guter Letzt«, freut sich das Stadtarchiv, »konnte auch das Bild des Wohnhauses mit der Achalm im Hintergrund« - es datiert ungefähr aus dem Jahr 1955 - dank findiger Foto-Detektive zweifelsfrei lokalisiert werden. »Es handelt sich«, erklärt Archivar Klais, »um das Haus Berggasse 14 am Georgenberg. Ein GEA-Leser berichtete, dass das gezeigte Wohngebäude im Jahr 1996 abgerissen wurde und auf dem alten Fundament das jetzige Wohnhaus errichtet wurde.«

1937 - Haus mit Holzverkleidung: Wo wurde das Foto aufgenommen? Foto: Stadtarchiv Reutlingen 1937 - Haus mit Holzverkleidung: Wo wurde das Foto aufgenommen? Foto: Stadtarchiv Reutlingen

So weit die Fahndungserfolge des zurückliegenden Aufrufs, für die sich Philipp Klais herzlich bedankt, um heute erneut um presseöffentliche Mithilfe zu bitten. Denn wieder sind es sechs Fotografien aus der Lichtbilder-Sammlung des Reutlinger Stadtarchivs, die Fragen aufwerfen und ihrer Identifizierung harren.

Diese Luftaufnahme datiert aus den 1970er-Jahren. Wer kann Hinweise zu den Flachdach-Immobilien geben? Foto: Stadtarchiv Reutlingen Diese Luftaufnahme datiert aus den 1970er-Jahren. Wer kann Hinweise zu den Flachdach-Immobilien geben? Foto: Stadtarchiv Reutlingen

So, wie im Übrigen zahlreiche weitere Bilder der kommunalen Fotosammlung, von denen eine stattliche Zahl in digitalisierter Form im Internet zu finden ist. Eingepflegt sind hier sowohl Aufnahmen, deren Bildinhalte (noch) unbekannt sind, als auch solche, die bereits aus ihrer Anonymität befreit werden konnten. (GEA)

