Unbekannter bedroht in Reutlingen Mann mit Messer und fordert Geld

REUTLINGEN. Ein Mann ist am späten Montagnachmittag in einem Supermarkt in der Reutlinger Karlstraße bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Der 27-Jährige befand sich kurz vor 18 Uhr in dem Laden und soll von einem bislang unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden sein. Der Geschädigte weigerte sich jedoch, worauf der Unbekannte in Begleitung von zwei weiteren Personen den Supermarkt verließ und in Richtung Silberburgstraße davonrannte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Von dem Täter liegt bislang lediglich eine vage Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 170 cm groß, hat kurze schwarze Haare und hatte eine schwarze Jacke an. Von seinen Begleitern gibt es keine Beschreibung. (pol)