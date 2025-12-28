GEA-Leser spenden rund 167.000 Euro an Hilfsverein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was für ein großartiger Jahresabschluss: Auf dem Konto des Hilfsvereins »GEA-Leser helfen« sind in diesem Jahr 167.128 Euro eingegangen - rund 10.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Jede Spende hilft dem Verein dabei, auch im kommenden Jahr bedürftige Menschen in Not im Verbreitungsgebiet des Reutlinger General-Anzeigers zu unterstützen. Die hohe Summe setzt sich zum größten Teil aus den Geldbeträgen zusammen, die während der Weihnachtsspendenaktion überwiesen wurden. Aber auch über das Jahr verteilt zeigen sich Menschen und Institutionen großzügig gegenüber dem GEA-Hilfsverein.

Zirkusreif die Vorstellung der Pfullinger Laiblin-Schüler auf den gespendeten Gerätschaften Foto: Jürgen Meyer Zirkusreif die Vorstellung der Pfullinger Laiblin-Schüler auf den gespendeten Gerätschaften Foto: Jürgen Meyer

»Das Jahr 2025 war für viele Menschen sehr schwierig und herausfordernd – auch in unserer Region«, sagt GEA-Chefredakteur Alexander Rabe, der auch Vorsitzender des Vereins-Beirats ist. »Umso mehr freue ich mich, dass das Spendenergebnis der Adventsaktion für 'GEA-Leser helfen' diesmal etwa 10.000 Euro höher ausgefallen ist als im Vorjahr.« Das zeuge von großer Solidarität und Hilfsbereitschaft gegenüber den Menschen in der Nachbarschaft, die in Not seien. Die Geschichten, die die Beiratsmitglieder bei ihren regelmäßigen Treffen zu lesen bekommen, zeigen, wie schnell Menschen unverschuldet in Not geraten können. Der Hilfsverein kann in vielen Fällen, dank der großzügigen Spenden, einspringen und finanziell aushelfen.

Erstmals 12.000-Euro-Marke geknackt

Eine große Summe wird seit Jahren vom Reutlinger Weihnachtscircus an »GEA-Leser helfen« gespendet. Immer am Morgen des 24. Dezember verzichten die Artisten auf ihre Gage, zudem spenden die Besucherinnen und Besucher Beträge ihrer Wahl. Da kommt einiges zusammen. In diesem Jahr gab's bei der Benefizveranstaltung sogar ein Rekordergebnis: Es kamen 12.120 Euro zusammen. Damit sind am Heiligen Abend die 11.670 Euro des letztjährigen Events in den Schatten gestellt worden, erstmals wurde die 12.000-Euro-Marke geknackt.

Der Weihnachtscircus gastiert noch bis zum 6. Januar 2026 an der Kreuzeiche Foto: Jürgen Meyer Der Weihnachtscircus gastiert noch bis zum 6. Januar 2026 an der Kreuzeiche Foto: Jürgen Meyer

Unterm Strich geht die Summe je zur Hälfte, also 6.060 Euro, an »GEA-Leser helfen« und das Projekt »Kinder in Bewegung« an Grundschulen, mit dem Fokus auf benachteilige Kinder. Dieses Projekt wird von der Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen e.V. zusammen mit dem Traditionsunternehmen Holz-Hoerz (Pedalo) und prominenten Leuten wie Dodokay unterstützt. Pedalo stellt hochwertige Koordinationsprodukte her. Mit im Boot ist der Landkreis Reutlingen.

Motorik, Gleichgewicht und Orientierung

Mittels individuell angepasster Bewegungsgeräte, die extra für das Projekt entwickelt wurden, erhalten die ausgebildeten Lehrer der teilnehmenden Schulen Geräte für den Unterricht wie auch für Pausen oder Nachmittagsbetreuung. Das Problem: Bewegungsmangel hemmt Lernen und Entwicklung. Das Ziel der Aktion »Kinder in Bewegung«: Motorik, Gleichgewicht, Orientierung und Mobilität fördern - möglichst an allen Grundschulen des Landkreises. Die Kinder der Laiblinschule Pfullingen gaben während der »Spendengala« einen Einblick, welche artistischen Einlagen sie auf den Gleichgewichts-Geräten vollbringen können. (GEA)