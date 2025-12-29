Reutlingen: Zeugen zu Auto-Unfall mit 30.000 Euro Schaden gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstagmittag ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden ist. Ein 46-Jähriger war kurz nach 13.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der Markwiesenstraße in Richtung L 384 unterwegs.

Beim Linksabbiegen auf die Ferdinand-Lassalle-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford Fiesta eines 51-Jährigen, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung machen, werden die Zeugenangaben benötigt, die sich unter Telefon 07121/942-3333 melden sollen. (pol)