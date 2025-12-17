Was die Leser in Reutlingen und Region bewegt hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was sind die bedeutendsten Ereignisse des Jahres? Die Antworten auf diese Frage, finden sich in den klassischen Jahresrückblicken. Doch was hat die Leser wirklich beschäftigt? Was haben sie gelesen, was haben sie kommentiert, gelikt, geteilt? Unfälle, Brände und Vebrechen führen diese Hitlisten gewöhnlich an. Auch Wetter, Tiere und die regionale Wirtschaft sind beliebte Themen. Es gibt allerdings auch Überraschungen. Ein Überblick, welche Artikel, Bildergalerien, Videos sowie Instagram- und Facebook-Postings am meisten Aufrufe erzielt haben.

Die Top-5 Artikel



1: Tödlicher Unfall bei Bosch in Reutlingen

Zwei Männer starben durch eine Explosion in Reutlingen. Foto: Bernd Weißbrod/DPA Zwei Männer starben durch eine Explosion in Reutlingen. Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Am Morgen des 21. Januar kommt es auf dem Werksgelände von Bosch in Reutlingen zu einem Arbeitsunfall. Aus einer Gasflasche tritt Silan-Gas aus. Als Mitarbeiter einer externen Firma nach der Ursache suchen, kommt es plötzlich zu einer Reaktion des Gases mit der Luft, was zu einer schweren Explosion führt. Ein 52-Jähriger wird so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle stirbt. Sein 44-Jähriger Kollege erliegt seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Ein weiterer Arbeiter erleidet ein Knalltrauma. Zum Artikel

2: Wutanfälle beschäftigen Reutlinger Kindergarten

Systemsprenger schaffen es nicht, ihre Wut zu kontrollieren. Foto: Dedigrigoroiu/Adobe Stock Systemsprenger schaffen es nicht, ihre Wut zu kontrollieren. Foto: Dedigrigoroiu/Adobe Stock

Ein Junge hat in einem Reutlinger Kindergarten immer wieder schlimme Wutanfälle. Er schreit, schlägt und tritt, attackiert Spielkameraden, Erzieher und Gegenstände. Die Einrichtung ist überfordert und will die anderen Kinder und die Mitarbeiter schützen. Deshalb kündigt sie die Betreuung. Dagegen gehen die Eltern mit juristischen Mitteln vor. Der Fall kommt vor das Amtsgericht Reutlingen. Doch der Richter entscheidet im August: Die Kita ist im Recht, sie muss das Kind nicht betreuen. Zum Artikel

3: Reutlinger Firma Reiff stellt Insolvenzantrag

Die Hauptverwaltung von Reiff Technische Produkte in Reutlingen. Foto: Reiff Die Hauptverwaltung von Reiff Technische Produkte in Reutlingen. Foto: Reiff

Schocknachricht aus der regionalen Wirtschaft: Am 29. Juli wird publik, dass der Reutlinger Traditionsbetrieb Reiff Technische Produkte GmbH einen Insolvenzantrag stellt. Als Grund nennt das Traditionsunternehmen ein zunehmend herausforderndes Marktumfeld, bestehender Margendruck sowie strategische Notwendigkeiten zur Portfoliobereinigung. Mittlerweile ist klar: In der gesamten Gruppe sollen 169 der 585 Arbeitsplätze wegfallen, davon alleine 160 in Reutlingen. Zum Artikel

4: Michael Wendler kommt nach Reutlingen

Michael Wendler auf der Bühne am Ballermann. Foto: privat/DPA Michael Wendler auf der Bühne am Ballermann. Foto: privat/DPA

Michael Wendler polarisiert. Wegen seiner fragwürdigen Aussagen während der Corona-Pandemie und seiner Beziehung zur deutlich jüngeren Partnerin hat er nicht nur Fans, sondern auch Kritiker. Trotzdem tritt er im September in der Reutlinger Event-Location Almrausch auf. Die Ankündigung dazu stößt im Internet auf großes Interesse. Zum Artikel

5: Warnung vor Unwetter in der Region

Unwetter über Baden-Württemberg. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/DPA Unwetter über Baden-Württemberg. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/DPA

Seit dem verheerenden Hagel-Sturm, der 2013 in Reutlingen und Teilen der Region eine Spur der Verwüstung hinterlassen hatte, sind Unwetter für unsere Leserschaft ein sensibles Thema. Doch manchmal ist die Aufregung komplett umsonst, wie etwa am 4. Juni des vergangenen Jahres. Der Wetterdienst warnt für diesen Tag vor schweren Unwettern mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. Feuerwehr und Hagelflieger sind in Alarmbereitschaft, der GEA berichtet in einem großen Frage-Antwort-Stück. Und dann passiert nichts. Doch besser so, als andersherum. Zum Artikel

Die Top-5 Bildergalerien

1: Uracher Schäferlauf

Strahlende Gesichter im großen Festzug auf dem Marktplatz. Foto: Frank Pieth Strahlende Gesichter im großen Festzug auf dem Marktplatz. Foto: Frank Pieth

Der Uracher Schäferlauf gehört zu den absoluten Highlights der Region. Doch die Aussichten für das 146. Event dieser Art sind trüb, schlechtes Wetter wird für den 27. Juli erwartet. Eine Absage erwägt die Verwaltung nicht, ist am Ende auch gar nicht nötig. Regen setzt zwar ein, doch davon lassen sich die rund 2.000 Teilnehmer nicht abschrecken, sondern laufen gut gelaunt und musizierend durch die Stadt. Zur Bildergalerie

2: Protestmarsch und Gegendemos in Reutlingen

In der Tübinger Straße stoppt die Polizei eine der Gegendemos. In der Tübinger Straße stoppt die Polizei eine der Gegendemos.

Am 26. April ist Reutlingen wieder einmal Protest-Hochburg. Auf der einen Seite die Bewegung »Gemeinsam für Deutschland« (GfD), auf der anderen ein buntes Potpourri von Gegendemonstranten. 7.500 Teilnehmer werden insgesamt erwartet, am Ende sind es etwas mehr als 1.000. Aus Sicherheitsgründen wird der Protestmarsch nicht wie geplant auf den Marktplatz geleitet – zum Unmut vieler Demonstranten. Bei einer Auseinandersetzung zwischen Antifa und Polizei werden mehrere Personen verletzt. Zur Bildergalerie

3: Reutlinger Weindorf

OB Thomas Keck und Regine Vohrer eröffnen mit den Weindorfwirtsfamilien den 38. Reutlinger Herbst. Foto: Frank Pieth OB Thomas Keck und Regine Vohrer eröffnen mit den Weindorfwirtsfamilien den 38. Reutlinger Herbst. Foto: Frank Pieth

Das Weindorf hat in Reutlingen Tradition. Ende August bis Mitte September geht 2025 die 38. Auflage über die Bühne – zum ersten Mal mit Terrorsperren. Sie sollen verhindern, dass ein Irrer mit einem Auto oder Lastwagen in die Menschenmasse rauscht. Auch wenn einige Tage wetterbedingt komplett ins Wasser fallen, insgesamt ist die Stimmung auf dem Reutlinger Herbst wieder feuchtfröhlich. Zur Bildergalerie

4: Reutlinger Straßenfasnet

Tausende Narren und Guggenmusiker zogen durch die Stadt, rund 15.000 Zuschauer säumten den Straßenrand. Foto: Steffen Schanz Tausende Narren und Guggenmusiker zogen durch die Stadt, rund 15.000 Zuschauer säumten den Straßenrand. Foto: Steffen Schanz

Partystimmung in Reutlingen: 3.500 Hästräger aus mehr als 90 Gruppen sorgen am 2. Februar mit einem großen Umzug für eine farbenfrohe Straßenfasnet in der Altstadt und locken rund 15.000 Zuschauer – ein Rekord. Viele Gruppen kommen aus der nächsten Umgebung, Zünfte aus dem Landkreis gibt es zuhauf. Aber viele Vereine und Zünfte nehmen sogar eine lange Anreise in Kauf genommen, um Teil des Umzugs zu sein, der vom Reutlinger Männerverein organisiert wird. Zur Bildergalerie

5: Rosenmontagsumzug in Trochtelfingen

Die Narren sind los: Der Rosenmontagsumzug in Trochtelfingen wartet mit 64 Gruppen auf. Foto: Fischer Die Narren sind los: Der Rosenmontagsumzug in Trochtelfingen wartet mit 64 Gruppen auf. Foto: Fischer

Die Trochtelfinger lassen's am 3. März krachen. Bei strahlendem Sonnenschein begrüßen sie 64 zum Rosenmontagsumzug angemeldete Gruppen. Der Narrenverein Schrei Au schickt abermals einige Motivwagen auf die Piste, Kritik am politischen Geschehen darf nicht fehlen. Gleichwohl werden die lokalen Herausforderungen thematisiert. Zur Bildergalerie

Die Top-5 Videos/Reels

1: Unfall in Lichtenstein

Eine 17-jährige Rollerfahrerin stirbt bei einem Unfall auf der Bundesstraße bei Lichtenstein. Foto: 7aktuell Eine 17-jährige Rollerfahrerin stirbt bei einem Unfall auf der Bundesstraße bei Lichtenstein. Foto: 7aktuell

Ein 24 Jahre alter Autofahrer setzt nachts auf der Bundesstraße zwischen Traifelberg und Engstingen in einer Kurve zum Überholen an. Laut Polizei übersieht er dabei eine entgegenkommende Bikerin. Für die junge Frau endet der Unfall tödlich. Die 17-Jährige stirbt am Abend des 11. Juni noch an der Unfallstelle. Zum Video

2: Promi-Auflauf bei Weihnachtsfeier von Kocak

Gruppenbild mit den Stargästen: Micaela Schäfer (links), Julian F. M. Stoeckel (Zweiter von links), Bruce Darnell (Vierter von links), Sonya Kraus (Fünfte von links), Ömer Kocak (Sechtster von links), Gina-Lisa Lohfink (Dritte von rechts), Menderes Bağcı (Zweiter von rechts) Foto: Jürgen Meyer Gruppenbild mit den Stargästen: Micaela Schäfer (links), Julian F. M. Stoeckel (Zweiter von links), Bruce Darnell (Vierter von links), Sonya Kraus (Fünfte von links), Ömer Kocak (Sechtster von links), Gina-Lisa Lohfink (Dritte von rechts), Menderes Bağcı (Zweiter von rechts) Foto: Jürgen Meyer

Diese Firmen-Weihnachtsfeier ist tagelang Gesprächsthema: Die Reutlinger Reinigungsfirma Kocak will ihren Beschäftigten am Nikolaustag ein ganz besonderes Erlebnis bescheren. Das Joli in der Innenstadt wird angemietet, auf dem Rathausvorplatz wird ein eigener Weihnachtsmarkt aufgebaut, später sorgen Stars wie Bruce Darnell, Sonya Kraus oder Gina-Lisa Lohfink für das Highlight des Abends. Was das alles kostet? Der Firmenchef verrät nur so viel: »Es war nicht günstig.« Zum Video

3: Brennende Gasflasche hält Holzelfingen in Atem

Sieht zunächst wenig spektakulär aus, war aber hochgefaährlich. Denn das Gas Acetylen, das vor allem zum Schweißen genutzt wird, ist hochexplosiv. Im Umkreis von bis zu 300 Metern hätte es große Zerstörung geben können. Foto: Feuerwehr Sieht zunächst wenig spektakulär aus, war aber hochgefaährlich. Denn das Gas Acetylen, das vor allem zum Schweißen genutzt wird, ist hochexplosiv. Im Umkreis von bis zu 300 Metern hätte es große Zerstörung geben können. Foto: Feuerwehr

Eine brennende Acetylen-Gasflasche auf dem Betriebshof einer Firma in Holzelfingen brennt am Donnerstag, den 26. Juni, aus und droht zu explodieren. Im Umkreis von 200 Meter werden deshalb die Anlieger aus ihren Häusern evakuiert. Der besondere Großeinsatz entwickelt sich für Rettungskräfte und Anwohner zur Geduldsprobe. Zum Video

4: Elf Jahre alter DJ sorgt im Reutlinger Nikolausdorf

Selbstbewusst auf der Bühne im Reutlinger Nikolausdorf: Ludwig Vöhringer alias DJ Caveman. Foto: Frank Pieth Selbstbewusst auf der Bühne im Reutlinger Nikolausdorf: Ludwig Vöhringer alias DJ Caveman. Foto: Frank Pieth

Große Stimmung auf kleiner Bühne: Ludwig Vöhringer aus Bad Urach legt am 3. Dezember im Reutlinger Nikolausdorf seine erste eigene Show hin und zieht bei seinem Auftritt alle Blicke auf sich. Schaulustige filmen den Elfjährigen mit ihren Smartphones und sind begeistert. Selbstbewusst, talentiert und mit gutem Musikgeschmack – das gefällt der Menge. Zum Video

5: Verletzte in Reutlinger Müller-Galerie nach Reizgas-Einsatz

Einsatzkräfte mit Gasmasken waren im Einsatz. Foto: Andreas Stephan Einsatzkräfte mit Gasmasken waren im Einsatz. Foto: Andreas Stephan

Die Müller-Galerie in der Reutlinger Altstadt ist am Donnerstagnachmittag, 13. November, für rund eine Stunde komplett abgeriegelt. Im Inneren soll laut Polizei Pfefferspray oder ein vergleichbares Reizgas eingesetzt worden sein. Sieben Personen klagen anschließend über Atemnot und werden ins Krankenhaus gebracht. Nach einer Überprüfung des Gebäudes durch die Feuerwehr wird das Einkaufszentrum wieder geöffnet. Wer für den Zwischenfall verantwortlich ist, bleibt ungeklärt. Zum Video

Die Top-5 Instagram-Fotos

1: Mann aus Zwiefalten kämpft sich nach Unfall zurück ins Leben

Durch einen unverschuldeten Autounfall erlitt Julian Zwick schwere Verletzungen. Foto: Julian Zwick Durch einen unverschuldeten Autounfall erlitt Julian Zwick schwere Verletzungen. Foto: Julian Zwick

Das Schicksal eines 28 Jahre alten Mannes bewegt am 24. September die Region. Ein schwerer Autounfall verändert das Leben von Julian Zwick. Am 1. August wird er bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Geisterfahrer auf seiner Fahrt von Ertingen nach Unlingen schwerstverletzt. Trotz hohem Blutverlust überlebt er. Nach der fünften Operation stirbt er fast an einer Thrombose, zwei weitere OPs folgen. Doch der junge Mann kämpft und hält durch. Seine Geschichte geht viral, das Posting auf Instagram wird mehr als zwei Millionen mal aufgerufen.

2: Der Rossberg in Gönningen von oben

Im Oktober zeigt sich der Herbst in Gönningen von seiner sonnigen Seite. Besonders schön: Die bunte Landschaft rund um den Georgenberg.

3: Auf den Spuren Angela Merkels in Reutlingen

Am 22. November 2005 wird Angela Merkel Bundeskanzlerin. 20 Jahre später erinnert der GEA mit einer Slideshow an ihre Besuche in Reutlingen und Region. An ihren Auftritt beim CDU-Landesparteitag in der Reutlinger Stadthalle, an ihre Stippvisite beim Maschinenbauer Manz, oder an ihren spontanen Zwischenstopp auf dem Weindorf.

4: Randale auf der Reutlinger Achalm lässt Gütle-Besitzer verzweifeln

Auf einigen Gütle auf dem Reutlinger Hausberg Achalm wird immer wieder randaliert. Mehrere Besitzer sind Ende 2025 so verzweifelt, dass sie ihre Grundstücke verkaufen wollen. Polizei und Stadtverwaltung kennen den Randalierer, können aber ohne eindeutige Beweise wenig tun. Die Betroffenen hoffen, dass weitere Fälle gemeldet werden und die Behörden handeln, bevor noch mehr Rückzugsorte an der Achalm verloren gehen.

5: Totale Mondfinsternis über Reutlingen und Region

Die totale Mondfinsternis am 7. September ist auch in Reutlingen und Region zu beobachten. Der Mond färbt sich zeitweise kupferrot bis blutrot – daher wird das Phänomen auch »Blutmond« genannt. Vielen Lesern und Followern gelingen tolle Fotos, die sie mit dem GEA teilen. Und für alle, die das Naturschauspiel verpasst haben: Schon am 28. August 2026 ist in Reutlingen und der Region eine partielle Mondfinsternis zu sehen – dann allerdings in den frühen Morgenstunden.

Die Top-5 Facebook-Beiträge

1: Wirtspaar Leonardo hört auf

Eine Ära endet: Nach 35 mit eigenem Restaurant hören Rosamaria und Tommaso Procopio auf. Wegen Personalknappheit hat das »Leonardo« am 13. Dezember das letzte Mal geöffnet. Wie es weitergeht, ist noch nicht sicher. Klar ist hingegen: Seine Gäste werden die beiden vermissen.

2: Reutlinger Beauty-Doc Oliver Gekeler spricht über Reichensteuer

Der Reutlinger Beauty-Doc Oliver Gekeler ist am 11. Dezember mal wieder im TV zu sehen. Dieses Mal in der SWR-Sendung »Zur Sache Baden-Württemberg«, wo es um die Schere zwischen Armen und Reichen geht. Der Mediziner spricht sich gegen eine Vermögenssteuer aus, schließlich würde er schon die Hälfte seiner Umsätze an das Finanzamt abtreten. Seinen Erfolg genieße er, schließlich habe er hart dafür gearbeitet. Im Posting werden seine Aussagen und seine person wie üblich kontrovers diskutiert.

3: Mann zeigt Hitlergruß in Reutlingen

Am 28. November fällt ein Mann in Reutlingen auf. Laut Polizei ruft er rechtsradikale Parolen und zeigt den Hitlergruß. Gegen ihn wird deshalb wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt. Gefunden wird der auf 40 Jahre geschäfte Unbekannte jedoch nicht.

4: Reutlinger Gastronomen wehren sich gegen Vorwürfe

Das »Nullsechs« in der Oberamteistraße ist eine beliebte Bar. Doch gegen die Sperrstunde wird oft verstoßen. Anwohner sind sauer, fühlen sich in ihrer Nachtruhe gestört. Sie werfen dem Rathaus Untätigkeit vor. Die Verwaltung wehrt sich gegen diesen Vorwurf. Am 8. Dezember, wenige Tage nach dieser GEA-Berichterstattung, reagieren die Barbetreiber auf die Vorwürfe und präsentieren gemeinsam mit anderen Reutlinger Gastronomen eine Selbstverpflichtung.

5: Erdbeben der Stärke 3,0 bei Beuren erschüttert die Region

In der Nacht auf Dienstag, 9. Dezember bebt in der Region die Erde. Die Erschütterung bei Beuren ist auch im Landkreis Reutlingen weithin spürbar. Laut Landratsamt erreicht das Beben eine Stärke von 3,0 auf der Richterskala. Damit gilt es als schwach, ist aber trotzdem die stärkste Erschütterung im Raum Esslingen seit Jahrzehnten. (GEA)