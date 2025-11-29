Mann ruft rechtsradikale Parolen und zeigt Hitler-Gruß in Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt das Polizeirevier Reutlingen derzeit gegen einen bislang unbekannten Täter. Der Mann war am Freitagabend gegen 19.45 Uhr im Bereich des Willy-Brandt-Platz in Reutlingen aufgefallen, da er rechtsradikale Parolen rief und den sogenannten Hitlergruß zeigte. Das berichtet die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich verliefen erfolglos.

Aufgrund des hohen Personenaufkommens in Zusammenhang mit dem nahegelegenen Weihnachtsmarkt im Bereich des Bürgerparks dürfte es zahlreiche Zeugen der Tat geben. Der etwa 40 Jahre alte Mann fiel durch seinen Ziegenbart und grün gefärbte Haare auf. Zur Tatzeit trug er eine grüne, militärartige Jacke und führte einen Rucksack mit sich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 071219423333 um mögliche Hinweise auf den bislang unbekannten Täter oder die Tatbegehung am Freitagabend. (pol)