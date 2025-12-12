Reutlingen: Media Markt bleibt bis 2028 am Standort

Blick vom gegenüber liegenden Parkhaus runter auf das Parkdeck und Gebäude des Media Markts. In einigen Jahren soll hier ein neues Stadtquartier entstehen.

REUTLINGEN. Der Gemeinderat hat einen Realisierungswettbewerb für das Areal »Unter den Linden« beschlossen. Das Gelände im Schatten des Stuttgarter Tores, auf dem heute der Media Markt zu finden ist, soll in Zukunft »neu überplant und zu einem urbanen Stadtquartier mit vielfältigen Nutzungen entwickelt werden«. Als Grundstücksbesitzer und Bauherrenvertreter plant das Stuttgarter Unternehmen Per Invest GmbH einen Wettbewerb, zu dem 25 renommierte Architekturbüros eingeladen seien. Bis etwas Neues entsteht, werden noch einige Jahre vergehen. Denn der Elektronik-Händler bleibt bis Ende 2028 Mieter an seinem heutigen Standort.

Rot umrandet ist der »Realisierungsteil« des geplanten neuen Stadtquartiers zu sehen. Foto: Per Invest Rot umrandet ist der »Realisierungsteil« des geplanten neuen Stadtquartiers zu sehen. Foto: Per Invest

»Gerade eben kam die Nachricht, dass Media Markt die Option zur Verlängerung seines Mietvertrags ausgeübt hat, und um zwei Jahre verlängert«, sagt Kazim Per, einer der geschäftsführenden Gesellschafter von Per Invest, am Freitagnachmittag dem GEA. Weil der existierende Vertrag ohnehin bis Ende 2026 läuft, bedeutet dies, dass der Händler bis Ende 2028 an seinem bekannten Standort bleibt. »Jetzt können wir in Ruhe den Wettbewerb machen«, freut sich Per. Was danach mit dem Gebäude passiert, ist noch offen.

»Raum für Wohnen, Gewerbe, Dienstleistungen«

Laut der Entscheidungsvorlage für den Gemeinderat plant Per Invest ein neues, zukunftsorientiertes Quartier. »Auf dem Wettbewerbsgelände soll ein urbanes Mischquartier entstehen, das Raum für Wohnen, Gewerbe und Dienstleistungen bieten soll. Ziel des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines flexiblen, nutzungsadaptiven und nachhaltigen Stadtbausteins, der auf städtebauliche Anforderungen angemessen reagiert«, schreibt dazu Stadtplaner Stefan Dvorak.

Vorgesehen sei ein zweistufiges Verfahren, dessen Kosten Per Invest als Ausloberin trage. Der Wettbewerb selbst erfolge in Abstimmung mit der Stadt Reutlingen und umfasse ein Plangebiet »Realisierungsteil« von etwa 8.800 Quadratmetern, auf dem sich auch der Media Markt befindet, sowie einen dahinterliegenden »Ideenteil« mit rund 7.800 Quadratmetern. Der Auslobungstext soll durch die Architekten im 1. Halbjahr 2026 bearbeitet werden, »die Durchführung des Preisgerichts ist im Sommer 2026 vorgesehen«.

Das Wettbewerbsgebiet umfasst eine oberirdische Gesamt-Bruttogrundfläche von rund 25.000 Quadratmetern. Die geplante Nutzungsmischung aus überwiegend Wohnen und Gewerbe, ergänzt durch eine Kita und einen Nahversorger, zielt laut Per Invest darauf ab, »ein lebendiges, modernes und sozial ausgewogenes Quartier entstehen zu lassen. Die intensive Auslobung, die von umfassenden Gutachten begleitet wird, stellt sicher, dass das Verfahren höchste architektonische, städtebauliche und ökologische Standards erfüllt«.

»Beitrag zur Entlastung des Wohnungsmarktes«

Mit der Schaffung von bis zu 200 neuen Wohnungen soll das Projekt nach Angaben des Investors »einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung des Reutlinger Wohnungsmarkt« leisten. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. »Wenn alles gut läuft, können wir in drei Jahren bauen«, sagt Kazim Per. Davor wird sich im Viertel erst einmal wenig verändern. (GEA)