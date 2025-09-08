Phänomen

Leser-Fotos: Totale Mondfinsternis und »Blutmond« am Himmel über Reutlingen und der Region

Am Sonntagabend hat es über Reutlingen und der Region ein Spektakel gegeben, das so nur alle paar Jahre zu sehen ist: eine totale Mondfinsternis. Wie diese Bilder zeigen, haben GEA-Leser besondere Momente erlebt.