Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Phänomen

Leser-Fotos: Totale Mondfinsternis und »Blutmond« am Himmel über Reutlingen und der Region

Am Sonntagabend hat es über Reutlingen und der Region ein Spektakel gegeben, das so nur alle paar Jahre zu sehen ist: eine totale Mondfinsternis. Wie diese Bilder zeigen, haben GEA-Leser besondere Momente erlebt.

1 / 20
Achalm in Reutlingen.
Foto: Verena O.
1/20
Achalm Verena
Achalm in Reutlingen.
Foto: Verena O.
Burg Hohenzollern.
Foto: Volker Kalkau
2/20
Käpfle in Bronnweiler.
Foto: CS Studios
3/20
Käpfle in Bronnweiler.
Foto: CS Studios
4/20
Käpfle in Bronnweiler.
Foto: CS Studios
5/20
Mondfinsternis Ohmenhausen - mir Stirnlampe angestrahlt.
Foto: André und Harald Kretschmar
6/20
Reutlingen.
Foto: Isa (neis_pictures)
7/20
Trochtelfingen.
Foto: Heike
8/20
Pliezhausen.
Foto: Schönbuchfotografie
9/20
Sondelfingen.
Foto: Gillian
10/20
Sondelfingen.
Foto: Gillian
11/20
Buchhalde in Dettingen.
Foto: Kathi
12/20
Dettingen.
Foto: Kathi
13/20
Buchhalde in Dettingen.
Foto: Kathi
14/20
Reutlingen.
Foto: Tom
15/20
Reutlingen.
Foto: Tom
16/20
Pfullingen.
Foto: Tom
17/20
Trochtelfingen.
Foto: Maxi
18/20
Trochtelfingen.
Foto: Maxi
19/20
Gomaringen.
Foto: Mateja J.
20/20