Umstrittener Sänger Michael Wendler soll in Reutlingen singen

Er sitzt mit Dieter Bohlen in der Jury von Deutschland sucht den Superstar (DSDS), geht ins Dschungelcamp und tanzt bei Let's Dance mit. In unzähligen TV-Formaten ist Michael Wendler jahrelang präsent. Gleichzeitig fährt er in dieser Zeit mit seiner Musik einen Charterfolg nach dem anderen ein und verkauft angeblich mehr als eine Million Tonträger. Michael Wendler schwimmt jahrelang auf einer Erfolgswelle, doch dann kommt 2020 Corona. Der selbsternannte »König des Popschlagers« wandelt sich vom Entertainer zum Verschwörungserzähler der ganz üblen Sorte. So bezeichnet er damals Deutschland als KZ oder prophezeit 2021, dass alle gegen Covid-19-Geimpften spätestens im Herbst desselben Jahres an AIDS sterben würden. Er leugnet den Klimawandel und bezeichnet den russischen Überfall auf die Ukraine als »angeblichen Krieg«. Wendler fliegt 2020 in die USA und will dort dauerhaft leben. Mittlerweile hat er die begehrte Green Card, quasi eine Arbeitserlaubnis. Doch er will auch ein Bühnen-Comeback als Sänger in Europa. Zunächst kassiert er kurzfristige Absagen von Veranstaltern auf Kreta, in der Schweiz und in Österreich. Auch in Oberhausen platzt zunächst ein für September geplanter Auftritt. Ein Ersatztermin steht bislang zwar, aber die Betreiber der dortigen Veranstaltungsarena distanzieren sich mit deutlichen Worten von Wendler. Im selben Monat ist sein Auftritt in Reutlingen geplant.