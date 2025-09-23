Unfallopfer aus Zwiefalten: Der Weg zurück ins Leben

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Am Freitagnachmittag, 1. August, endet die Autofahrt von Julian Zwick in einem Alptraum. Gegen 16 Uhr ist er bereits zum dritten Mal mit einem Freund, der auf dem Beifahrersitz mitfährt, auf dem Weg von Ertingen nach Unlingen, um im Anhänger Bauschutt abzutransportieren. Auf vertrauter Strecke kommt ihm plötzlich ohne ersichtlichen Grund auf seiner Fahrbahnseite ein schwarzes Fahrzeug entgegen und prallt mit extrem hoher Geschwindigkeit fast frontal in sein Auto. Trotz Ausweichmanöver kann der 28-Jährige aus Zwiefalten den Aufprall nicht verhindern, dessen Wucht so heftig ist, dass Julian Zwick schwerstverletzt wird. Sein Beifahrer trägt dank der Schräglage leichtere Verletzungen davon.

Alarmierte Rettungskräfte können Julian Zwick nur durch Abtrennung des Wagendaches aus dem Fahrzeug befreien. Er ist bei vollem Bewusstsein, bekommt alles mit, verspürt extreme Schmerzen und blutet sehr stark. Die Angst, sterben zu müssen, ist groß. Aufgrund des hohen Blutverlustes verliert er schließlich das Bewusstsein, er wacht erst auf der Intensivstation des Bundeswehrkrankenhauses Ulm wieder auf.

Leben am seidenen Faden

Mehrfach, so erfährt er, ist sein Leben am seidenen Faden gehangen. Die medizinische Versorgung war zunächst darauf ausgerichtet, ihn in seiner Lebensbedrohung zu stabilisieren. Es gibt mehrere Notoperationen, zunächst ist nicht klar, ob sein rechtes Bein überhaupt gerettet werden kann. Die Liste seiner Verletzungen ist lang: zerschmetterter Orbitalknochen, komplette Nasenfraktur, abgebrochene Dornfortsätze und gebrochene Halswirbel, Abriss einer kleinen Halsvene und der Arterie in der rechten Wade, Prellungen und Schnittwunden, offener Bruch an beiden Oberschenkeln samt Weichteilverletzungen, zerschmettertes rechtes Schienbein mit offenem Bruch, Verlust von zwei Litern Blut und Fraktur des linken Armes.

Aus diesem Autowrack musste Julian Zwick herausgeschnitten werden. Foto: Julian Zwick Aus diesem Autowrack musste Julian Zwick herausgeschnitten werden. Foto: Julian Zwick

Nach der fünften Operation stirbt der Patient fast an einer Thrombose, zwei weitere Operationen folgen. »Seither habe ich sehr starke Nervenschmerzen, gegen die es keine Medikamente gibt«, berichtet Julian Zwick. Seit rund zwei Wochen befindet er sich in Frührehabilitation und versucht buchstäblich, wieder auf die Beine zu kommen. Seine Tage sind geprägt von starken Schmerzen, innerer Unruhe und der Notwendigkeit, den eigenen Körper neu zu bewähren. Er arbeitet daran, wieder Stehen zu können, auch das Gehen soll bald wieder möglich sein. Physiotherapie tut ihm gut, so langsam machen sich kleine Erfolge bemerkbar. Doch er weiß, dass noch ein langer Weg vor ihm liegt.

Freund startet Spendenaufruf

Zwei Dinge haben ihm wieder Mut gemacht: »Dass mein Hund in einer sicheren Pflegestelle untergekommen ist und dass mein Freund einen Spendenaufruf auf der Plattform gofundme gestartet hat. Die Anteilnahme und Fürsorge vieler Menschen motiviert mich und lässt mich zuversichtlich sein, dass ich die nächste Zeit über die Runden komme.« Denn Julian Zwick ist – wie geplant - zum 1. September nach acht Jahren bei der Bundeswehr als Fallschirmjäger ausgeschieden, als Zivilist wollte er zum 10. September eine zweijährige Ausbildung in Vollzeitschule zum Heilpraktiker beginnen. Für diese zwei Jahre hätte er 100 Prozent seines Bundeswehrsoldes weiter erhalten. Jetzt aber, da er die Ausbildung aufgrund des Unfalls nicht antreten kann, erhält er lediglich 75 Prozent Unterstützung. Der gesundheitliche Schock hat also auch finanzielle und berufliche Folgen für ihn.

Julian Zwick und sein Hund vor dem Unfall. So soll es wieder werden. Foto: Julian Zwick Julian Zwick und sein Hund vor dem Unfall. So soll es wieder werden. Foto: Julian Zwick

Eine prekäre Situation, die die Sorgen um Zukunft und Existenzgrundlage verstärkt. Seine Eltern haben sich um eine neue Krankenversicherung für ihn gekümmert, was er eigentlich selbst hatte erledigen wollen, bevor dieser Unfall sein Leben von jetzt auf nachher verändert hat. »Ich verliere jetzt enorm viel Zeit und Zukunft, auf die ich acht Jahre hingearbeitet habe.« Die Unsicherheit über die berufliche Laufbahn, die Notwendigkeit von Reha-Maßnahmen und die Herausforderungen einer möglichen schulischen Neuorientierung in der Zukunft belasten ihn. Im besten Fall, so sagt er, könne er in einem Jahr mit der Schule beginnen. Und ob er überhaupt irgendwann mal wieder Autofahren kann, ist nicht sicher, angesichts der schweren Verletzung seines rechten Beins.

Zumindest macht er seit ein paar Tagen große Fortschritte, die Wundheilung ist gut. Was ihn aber nach wie vor beschäftigt, sind Panikattacken. »Ich sehe mich immer wieder in diesem Fahrzeug eingeklemmt und mit meiner Nahtoderfahrung sitzen«, erzählt Julian Zwick. Es sei die Sinnlosigkeit der Handlung des Unfallgegners, die ihn nicht loslasse und die sehr schwierig sei zu verstehen. »Es ist schier unmöglich, dass jemand am Nachmittag auf dieser Strecke mit so hoher Geschwindigkeit unterwegs sein kann und frontal in dich hineinfährt«.

Geisterfahrer stirbt am Unfallort

Die Schuld des Geisterfahrers, der noch am Unfallort stirbt, ist zu 100 Prozent erwiesen. Dessen Versicherung hat zwischenzeitlich den Totalschaden am Auto des Zwiefalters beglichen, jetzt muss er sich um Schmerzensgeld kümmern. »Das kann ich aber erst, wenn es mir besser geht und ich in der Lage bin, mich mit einem Rechtsanwalt auszutauschen.« Manche Therapien werden von der Versicherung übernommen, andere nicht. So etwa Osteopathie, die bei ihm schon bei einer vorherigen Verletzung Gutes bewirkt hat. Dennoch lässt sich Julian Zwick nicht unterkriegen, er kämpft: um seine Gesundheit und um ein vollkommen normales Leben nach dem Unfall, das zwar noch einige Zeit auf sich warten lassen muss, aber irgendwann wieder möglich sein wird. Seine Motivation: »Ich möchte wieder fit sein, damit ich meinen Hund behalten und mit ihm wieder Bergwanderungen unternehmen kann.« (GEA)