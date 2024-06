Erdrutsch und Hochwasser in der Region nach Dauerregen

Der katholische Kindergarten in Lichtenstein war bei Hochwasser in der Vergangenheit geflutet worden. Mobile Hochwasserschutzwände sollen das heute verhindern.

DWD setzt Warnstufe für die Region herunter

Seit Freitag galt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) für die Landkreise Reutlingen und Tübingen die zweithöchste Warnstufe, bei Römerstein und in anderen Teilen Baden-Württembergs sogar die höchste. Um die Mittagszeit hat der DWD nun die Warnstufe für die Region Neckar-Alb gesenkt, kündigte aber gleichzeitig Gewitter mit teils mehrstündigem Regen an.

Radweg auf der Alb unter Wasser

Die Albhochfläche im Landkreis Reutlingen hat übers Wochenende ebenfalls viel Wasser von oben abgekommen. Dort wurden aber keine Überschwemmungen der Gächinger Lauter, der Großen Lauter, des Schörzbachs, des Münsinger Stadtbachs oder der Lauchert gemeldet, sagt Kreisbrandmeister Wolfram Auch am Samstagnachmittag auf Nachfrage des GEA. »Wir haben keine Einsatzstellen auf der Alb.« Der Radweg zwischen Gomadingen und Gächingen, der parallel zur Gächinger Lauter beziehungsweise der Landesstraße 249 verläuft, stand zeitweise unter Wasser.

Sieht aus wie ein Bach, ist aber ein Radweg. Foto: Lenk Sieht aus wie ein Bach, ist aber ein Radweg. Foto: Lenk

Ermstalbrücke in Riederich kurz vor Überflutung

Im Ermstal ist die Lage trotz Dauerregen entspannt, sagt Metzingens Feuerwehrkommandant Hartmut Holder dem GEA. »Die Erms ist am Anschlag, aber überschaubar.« Zwar sei der Fluss an einigen Stellen über die Ufer getreten, doch die Renaturierungsbecken hätten viel Wasser aufgefangen. »Die Präventivmaßnahmen haben viel Schaden vermieden.« Aktuell gebe es fünf bis zehn Einsatzstellen, weil Grundwasser in Gebäude eingedrungen sei. In Riederich sei die Ermsbrücke beim Feuerwehrhaus zwischenzeitlich »Zentimeter vor der Überflutung gestanden«.

Mobiler Schutzzaun in Lichtenstein

Die Feuerwehr Metzingen ist aktuell in Lichtenstein im Einsatz. »Wir sind mit drei Fahrzeugen vor Ort und bauen einen mobilen Schutzzaun auf«, so der Metzinger Feuerwehrkommandant Hartmut Holder auf GEA-Nachfrage. Die 30 Meter lange Barriere aus mit Wasser gefüllten Kunststoffbehältern soll verhindern, dass der Katholische Kindergarten in Unterhausen überflutet wird. Auch Sandsäcke werden gestapelt. Die Lichtensteiner Feuerwehr ist nach Angaben von Kommandant Andreas Daum bereits seit Freitag, 23 Uhr, im Einsatz, um vor allem vor Überschwemmungen vorzusorgen. Nach kurzer Pause von 4.30 bis 7 Uhr sind rund 40 Kräfte seither wieder auf den Beinen.

Die Feuerwehr Metzingen ist in Lichtenstein im Einsatz. Foto: Privat Die Feuerwehr Metzingen ist in Lichtenstein im Einsatz. Foto: Privat

Drei-Achtel-Kanal in Pfullingen übergelaufen

»Wir hatten im Stadtgebiet Pfullingen einige kleine Einsatzstellen«, teilte der Pfullinger Feuerwehrkommandant Dietmar Rall dem GEA mit. So ist der Drei-Achtel-Kanal der Echaz in der Leonhardtstraße bereits übergelaufen und auch im Bereich Gönninger Straße/Klemmenstraße wurden bereits Sandsäcke benötigt. Kritisch sei die Lage auch schon an der Erms in Urach und Dettingen. Die Einsatzkräfte haben an der Echaz die Wasserstände ständig im Blick. »Die Pegel in Lichtenstein steigen weiter«, sagt Rall. Nach Erfahrungswerten dauere es etwa zwölf Stunden, bis die Wassermenge in Pfullingen ankomme. Genau vorhersagen lasse sich das aber nicht.

Die Feuerwehr ist in der Pfullinger Klemmenstraße im Einsatz. Foto: Privat Die Feuerwehr ist in der Pfullinger Klemmenstraße im Einsatz. Foto: Privat

Feuerwehr Reutlingen: Lage unter Kontrolle, aber angespannt

Die Feuerwehr Reutlingen musste am Samstag zu mehreren witterungsbedingten Einsätzen ausrücken - nach Unterhausen, Honau, Pfullingen, Bad Urach, Eningen und ins Stadtgebiet Reutlingen. »Dort sind Keller vollgelaufen, flächenmäßige Überflutungen gibt es aktuell nicht«, sagte Feuerwehrkommandant Stefan Hermann dem GEA. Die Lage sei derzeit zwar unter Kontrolle, doch es gebe eine gewisse Anspannung. Nach Rücksprache mit einem Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts rechne die Reutlinger Feuerwehr noch bis Montag mit weiteren erheblichen Niederschlägen.

Durch den Dauerregen und den ständigen Nachschub aus den Zuflüssen hat sich der Neckar bei Mittelstadt in einen reißenden Strom verwandelt. Foto: Böhm Durch den Dauerregen und den ständigen Nachschub aus den Zuflüssen hat sich der Neckar bei Mittelstadt in einen reißenden Strom verwandelt. Foto: Böhm

Neckar und Echaz werden regelmäßig kontrolliert

»Reutlingen, Pfullingen und Dettingen bereiten sich organisatorisch auf Überflutungen vor.« Ob es dazu kommt, sei schwer zu sagen. »Das kommt darauf an, wie viel Regen auf einmal fällt und wie viel schon abgeflossen ist.« Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, kontrollieren Feuerwehr und Stadtentwässerung laut Hermann regelmäßig die Bereiche um Echaz und Neckar. Außerdem sei man dabei, die Sandsack-Reserven in Zusammenarbeit mit Pfullingen aufzufüllen. »Die Sandsack-Füllmaschine der Feuerwehr Reutlingen ist derzeit in Ostrach im Kreis Sigmaringen im Einsatz.« Dort hatte es massive Überflutungen gegeben.

Erdrutsch bei Gönningen - Straße gesperrt

Die Landstraße 383 im Landkreis Reutlingen ist wegen eines Erdrutsches halbseitig gesperrt worden. Die Sperrung zwischen Gönningen und Öschingen dauere nach Angaben der Polizei von Samstag bis zum Nachmittag an. Grund für den Erdrutsch war demnach der anhaltende Regen.

Sandsäcke bei der Feuerwehr Pfullingen

Stadt und Feuerwehr Pfullingen warnen auf Instagram vor erhöhten Wasserständen. »Die Freiwillige Feuerwehr und Teams der Stadtverwaltung sind bereits an mehreren Stellen im Ort im Einsatz bzw. behalten den Pegel der Echaz umsichtig im Auge«, heißt es in einem Posting. Mit Unterstützung der Kollegen aus Engstingen hat die Pfullinger Feuerwehr begonnen, Sandsäcke zu befüllen. »Wer sich mit Sandsäcken ausstatten möchte, kann diese im Feuerwehrhaus zu 50 Cent pro Stück erwerben. Diese sind leer und können dann bei der Firma Weiss Baustoffe in der Benzstraße 9 in Pfullingen aufgefüllt werden.«

In Pfullingen werden Sandsäcke aufgefüllt. Foto: Sautter In Pfullingen werden Sandsäcke aufgefüllt. Foto: Sautter

Dauerregen hat Auswirkungen auf Amateurfußball

Die starken Regenfälle am Freitag und Samstag werden, haben auch Auswirkungen auf den Amateurfußball. Der Württembergische Fußballverband (WFV) hat den Funktionären auf Bezirksebene eine Vorgehensweise an die Hand gegeben. Im Bezirk Alb sind sämtliche Begegnungen der Bezirksliga, der Kreisliga A und der B-Liga für den heutigen Samstag terminiert. Ausgefallene Spiele mit einer Bedeutung für den Auf- oder Abstieg müssen nachgeholt werden, heißt es in dem Schreiben des WFV. Sie sollen am Dienstag, 4. Juni, oder Mittwoch, 5. Juni, ausgetragen werden. Wenn eine Partie keine Bedeutung im Auf- oder Abstiegskampf hat, kann das Spiel nachgeholt werden, muss aber nicht. Dann gibt es eine 0:3-Wertung für beide Teams. »Einige kritische Plätze gibt es«, befürchten der Bezirks-Vorsitzende Josef Haug und Bezirks-Spielleiter Wolfgang Rieker den einen oder anderen Ausfall. Das Heimspiel des SSV Reutlingen gegen den ATSV Mutschelbach wird nach GEA-Informationen stattfinden.

Wasserstand der Echaz bei Wannweil mehr als verdoppelt

Noch treten die Flüsse in der Region Neckar-Alb zwar noch nicht über die Ufer, wie auf der Pegelkarte der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) zu sehen ist, wurden zum Freitagabend hin jedoch diverse Werte überschritten. So hat beispielsweise die Echaz, die auch durch Reutlingen und Pfullingen fließt, am Messpunkt in Wannweil bereits einen Zweijahres-Höchstwert erreicht. Seit Freitagmorgen hat sich der Wasserstand fast verdoppelt - von rund 50 Zentimetern bis auf mehr als einen Meter. In der Nacht auf Samstag stieg das Wasser bis auf 1,40 Meter, sank dann im Laufe des Tages aber wieder auf 1,10 Meter.

Erms bei Bad Urach überschreitet 50-Jahres-Marke

Ähnlich zugelegt hat die Erms bei Riederich: Am Freitagmittag zeigte der Pegel noch einen Wasserstand von 70 Zentimetern, am Abend waren es 1,30 Meter. Damit ist auch hier der Zweijahres-Höchstwert überschritten. Die Fünf- und die Zehnjahres-Marken wurden in der Nacht überschritten, der Höchststand betrug zeitweise 1,90 Meter. In Bad Urach führt die Erms laut HVZ so viel Wasser, wie sie es im Schnitt nur alle 50 Jahre tut. Innerhalb eines Tages stieg das Wasser von 60 Zentimeter auf mehr als 1,50 Meter.

Neckar bei Kirchentellinsfurt nähert sich Zweijahres-Hoch

Der Pegel des Neckars bei Kirchentellinsfurt ist innerhalb des Freitags um 60 Zentimeter auf 2,49 Meter gestiegen. Am Samstagmittag stand er bei 3,80 Metern. Bis zum Zweijahres-Hoch fehlen noch rund 30 Zentimeter. Bis zum Montagmorgen könnte das Wasser laut HVZ-Voraussage noch bis auf 5 Meter ansteigen. Die Steinlach bei Tübingen ist ebenfalls stark angeschwollen. Seit Freitag von 50 Zentimetern auf bis zu 1,50 Metern. Die Lauchert bei Mägerkingen führt am Samstag auch deutlich mehr Wasser als üblich. Innerhalb von 24 Stunden ist der Pegel von 90 Zentimetern auf 1,40 Meter angestiegen und hat damit die Fünfjahres-Marke durchbrochen.

Zweithöchste Warnstufe vor Dauerregen

Dauerregen und kein Ende in Sicht. Der Niederschlag soll laut Wetterbericht auch in Reutlingen und der Region Neckar-Alb bis Montag andauern. Bis zu 90 Liter pro Quadratmeter könnten vom Himmel fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rief bereits am Freitag für die Landkreise Reutlingen und Tübingen die zweithöchste Warnstufe aus, bei Römerstein und in anderen Teilen Baden-Württembergs sogar die höchste. Am Samstagvormittag blieb die Lage unverändert angespannt.

DWD: Gefahren für Leib und Leben

Bei der aktuellen Wetterlage warnt der DWD vor Gefahren für Leib und Leben durch Überflutungen von Straßen und Unterführungen sowie gewässernahen Gebäuden. Möglich seien auch Erdrutsche. Die Handlungsempfehlungen des Wetterdienstes lauten: Überflutete und gefährdete Abschnitte meiden, Verhalten im Straßenverkehr anpassen, Behinderungen auf Verkehrswegen einplanen und gegebenenfalls vorbeugend Hochwasser-Schutzmaßnahmen treffen. Bei drohender oder bereits bestehender Überflutung sollten Keller sofort verlassen werden. Wichtig sei auch, sich über die Hochwasserlage unter www.hochwasserzentralen.de zu informieren.

Jahrhunderthochwasser befürchtet

Deutlich schlimmer als die Region Neckar-Alb ist bislang der Osten und der Süden Baden-Württembergs von Hochwasser betroffen. Starker Dauerregen sorgt für steigende Pegelstände. Menschen unweit des Bodensees und in Oberschwaben sollten am Freitagabend ihre Häuser verlassen. Auch wenn es in der Nacht zunächst keine großflächigen Überflutungen gab, wird vielerorts ein Jahrhunderthochwasser befürchtet. Die Lage in Baden-Württemberg im Überblick.