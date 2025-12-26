Weihnachtsaktion »Wunschsterne« in Bad Urach feiert erfolgreiche Premiere

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. 2025 feierte die Weihnachtsaktion »Wunschsterne« ihre überaus erfolgreiche Premiere in Bad Urach. Über 130 Kinder aus bedürftigen Familien durften sich mit leuchtenden Augen über jeweils ein Weihnachtsgeschenk freuen, das von Bürgerinnen und Bürgern gekauft und gespendet wurden.

Die Bandbreite der Wünsche reichte dabei von Fußballkleidung über Lego-Bausteine bis hin zu Rollern oder Puppen. Kleine, aber bedeutsame Herzenswünsche, die für viele Kinder aus bedürftigen Familien nicht selbstverständlich sind. Organisiert wurde die Aktion im Rathaus von Thomas Burnikel vom Fachbereich 3 (Bürgerdienste) und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

»Wir wissen, dass es Familien gibt, für die selbst kleine Wünsche schwer zu erfüllen sind«, betonte SPD/AB-Gemeinderat Martin Lorenz, von dem der Impuls für die Weihnachtssterneaktion in Bad Urach ausging. Jeder gespendete Weihnachtsstern stehe für gelebte Solidarität und Menschlichkeit, so Lorenz weiter. »Es ist ein gutes Gefühl zu sehen, dass unsere Stadt zusammenhält.«

Auch Bürgermeister Rebmann war von der Resonanz der Aktion begeistert. »Ich möchte an dieser Stelle einen großen Dank an alle Spenderinnen und Spender aussprechen. Sie haben mit dieser Aktion gezeigt, dass es um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft doch viel besser bestellt ist, als oft angenommen.« (eg)