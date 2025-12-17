Für Schäferlauf, TSV Urach und Gemeinderat engagiert: Wolfgang Lieb ist gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Er war ein leidenschaftlicher Schäferlauf-Fan und saß 25 Jahre für die FDP im Uracher Gemeinderat - jetzt ist Wolfgang Lieb im Alter von 70 Jahren gestorben. »Die Nachricht seines Todes hat uns alle mit tiefer Trauer erfüllt, denn mit ihm verlässt uns ein Mensch, der in Bad Urach und darüber hinaus eine große gesellschaftliche, aber auch eine sehr, sehr persönliche Lücke hinterlassen wird«, sagte Bürgermeister Elmar Rebmann in seinem Nachruf.

Wolfgang Lieb habe mit seinen besonderen Werten und seiner Erfahrung die Stadt Bad Urach in den vergangenen Jahrzehnten nachhaltig geprägt und mitgelenkt. Schon in seiner Jugend engagierte er sich unter anderem im TSV Urach, »wo er sich vor allem als zielstrebiger und fairer Handballspieler einen Namen machte, schnell das Vertrauen seiner Mitspieler und den Respekt seiner sportlichen Gegner gewann«, so Rebmann. Damals begann auch seine Liebe zum Uracher Schäferlauf. Später tanzte er viele Jahre im Schäferreigen mit.

»Als Einzelkämpfer kann man keine großartigen Dinge bewegen, dazu braucht man Verbündete«, sagte er über sein Wirken im Gemeinderat in einem Zeitungsinterview. 25 Jahre gehörte er dem Gremium an, viele Jahre als FDP-Fraktionsvorsitzender. (eg/GEA)