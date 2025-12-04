Falsch abgebogen: 62-Jährige nach Unfall in Bad Urach leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein Fehler beim Abbiegen hat am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 8.10 Uhr war ein 27 Jahre alter Mann mit einem Ford Focus auf der Ulmer Straße in Richtung Burgstraße unterwegs und wollte nach links in den Seilerweg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 62-Jährigen, die die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Beim Zusammenstoß erlitt die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Blechschaden an den Autos beträgt insgesamt circa 8.000 Euro. (pol)