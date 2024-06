Sirchinger Steige Richtung Bad Urach ist gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Aufgrund des langanhaltenden Regens am Wochenende, muss die L 249 Sirchinger Steige im Bereich Abzweig K 6708 Hanner Steige halbseitg gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Das teilt das Reutlinger Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Der talseitige Fahrstreifen der L 249 in Fahrtrichtung Urach hat sich augrund der starken Niederschläge auf einer Länge von ca. 30 Metern im äußeren Bereich gesenkt. Das Landratsamt Reutlingen bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis, dass Behinderungen und Erschwernisse nicht ausgeschlossen werden können. (GEA)