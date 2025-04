Was bei »Bad Urach blüht auf« geboten wird

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Die Bad Uracher Stadtgärtner haben den Marktplatz bereits frühlingshaft gestaltet, damit er am Sonntag, 6. April, zum kommunikativen Treffpunkt für die Aktion »Bad Urach blüht auf« wird. Die Einzelhändler haben sich wieder viele Angebote einfallen lassen für den verkaufsoffenen Sonntag in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr, wenn die Ladentüren in der Innenstadt, dem Outletcenter »Unterwässer« und auch im Kurgebiet und in der Burgstraße zum Shopping einladen.

Das Gleiche gilt für die Bad Uracher Gastronomie, die ihre Vielseitigkeit bei den kleinen und großen Pausen während des Einkaufsbummels unter Beweis stellt.

Der Marktplatz ist meist Ausgangspunkt für einen Rundgang oder bildet den frühlingsbunten Rahmen für einen Ausflug in die Residenzstadt, denn dort findet bereits ab 11 Uhr ein attraktiver Bauernmarkt statt, mit weit mehr als nur Obst und Gemüse.

Mehr über Pflanzenwelt erfahren

Selbstverständlich sind in der Schäferlaufstadt Schaffell-Produkte und Spezialitäten wie Schafs-Wurst zu finden, aber besonders auch Produkte aus heimischem Wild und vor allem auch Informationen darüber. Beim mobilen »Lernort Natur« der Jägervereinigung Reutlingen kann man mit naturpädagogischer Begleitung viel Wissenswertes über die heimische Pflanzen- und Tierwelt erfahren und auch über Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Natur und Hege von Tieren in freier Wildbahn.

Es gibt »flüssiges Obst« aus der Region ebenso wie Bauernbrot, Gewürze und Haushaltswaren, Kunsthandwerk und vor allem vieles für die Gartengestaltung.

Im Hinblick auf die Landesgartenschau ist auch eine bestrickende Idee zu bestaunen, denn das Gartenschauteam lässt ahnen, wie Bad Urach dann auf besondere Weise aufblüht, und zwar dadurch, dass »Berliner Leuchten« auf dem Marktplatz durch Gestricktes zu Palmen werden. Am Projekt »Strickerilla« können kreative Strick- und Häkelbegeisterte noch mitmachen um handgefertigte Dekorationen für die Gartenschau zu gestalten. Wer gerne dafür stricken oder häkeln möchte, kann sich vor Ort informieren und erste Motive sehen, was noch alles aus Wollresten zum Thema Blühen möglich ist.

Frühlingslaune holen

Außerdem kann sich jeder am Gartenschau-Infostand über die neuesten Entwicklungen der Gartenschau informieren, über das blütenreiche Projekt. Musikalisch wird der Musikverein Upfingen ab 13.30 Uhr auf Marktplatz Frühlingslaune verbreiten. Bei hoffentlich frühlingshaftem Wetter könnte der Marktplatz wieder zu einem bunten, fröhlichen Treffpunkt werden, denn es gibt viele Möglichkeiten um die Frühlingssonne und Leckereien zu genießen und dabei mit Freunden und Bekannten zu reden und auch neue Kontakte zu knüpfen.

Generationsübergreifende Angebote auf dem historischen Marktplatz und in den Geschäften sind Gründe für einen Familienausflug und gleichermaßen auch für Einzelpersonen jeden Alters. (mar)