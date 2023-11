Aktuelle Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone

Um aktuelle Nachrichten per Messenger auf dem Smartphone zu empfangen, muss die jeweilige App auf Ihrem Gerät installiert sein. Die Anmeldung für den Messenger-Service funktioniert am besten auf dem Smartphone. Etwas weiter unten finden Sie vier farbige Buttons, jeweils einen für iMessage, Facebook Messenger, Telegram und Notify. Klicken Sie jetzt auf den Dienst, über den Sie unsere News empfangen möchten. Wie es dann weitergeht, zeigt Ihnen das System Schritt für Schritt an. Wenn Sie erfolgreich angemeldet sind, erhalten Sie automatisch eine Nachricht, die Ihre Aufnahme in unseren Verteiler bestätigt und Sie gleichzeitig darüber informiert, wie Sie sich wieder abmelden können.