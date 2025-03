Große Suchaktion in Bad Urach: Vermisste Seniorin in Reutlingen aufgetaucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Unter anderem mit Spürhunden, einer Drohne und einem Hubschrauber haben Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagabend in Bad Urach nach einer vermissten Seniorin gesucht. Das teilte die Polizei mit. Die Frau hatte gegen 18 Uhr mit einem Rollator ihr Patientenzimmer einer Uracher Klinik verlassen. Ein Mitarbeiter meldete sie wenig später als vermisst. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin zunächst erfolglos nach der Vermissten. Am Freitagmorgen meldete sich gegen 6.45 Uhr eine Bekannte der Seniorin aus Reutlingen bei der Polizei und teilte mit, dass diese bereits am Vorabend zu ihr gekommen sei und übernachtet hätte. Dort konnte die Gesuchte wohlbehalten angetroffen werden.