Auto kommt zwischen Seeburg und Hengen von der Straße ab

BAD URACH. Am Montag, gegen 16.00 Uhr, ist es auf der L245 im Fischburgtal zu einer Kollision eines Pkw mit einem Leitpfosten und einer Leitplanke gekommen. Das berichtet die Polizei. Der 61-jährige Fahrer eines Multivan fuhr von Seeburg nach Hengen, als er aufgrund von Unachtsamkeit in Verbindung mit einer Überreaktion im Lenkvorgang von der Fahrbahn abkam. Zunächst beschädigte der Pkw einen Leitpfosten, überquerte dann unkontrolliert die Fahrbahn, touchierte die Leitplanke und kam schlussendlich zehn Meter neben der Fahrbahn im unbefestigten Grund zum Stehen.

Verletzt wurde hierbei niemand. Nach der Bergung des Multivan durch ein Abschleppunternehmen konnte der 61-jährige Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Schäden an Leitpfosten und Leitplanke belaufen sich auf circa 1.000 Euro. (pol)