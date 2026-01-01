Halbe Million Euro Schaden nach Wohnungsbrand in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am Mittwoch, gegen 17.40 Uhr, ist es in der Straße Am Forst zu einem Wohnungsbrand gekommen. Als ein installierter Rauchmelder plötzlich Alarm schlug, bemerkte die dort lebende Familie Rauch und im weiteren Verlauf Flammen aus einem Schrank. Die Bewohner verließen daher sofort ihre Wohnung. Durch das Feuer und den Rauch wurde die gesamte Wohnung stark beschädigt. Das Gebäude war ab dem vierten Stockwerk nicht mehr bewohnbar, weshalb die Bewohner anderweitig unterkommen mussten. Der Schaden wird derzeit auf circa 500.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. (pol)