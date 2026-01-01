Dachstuhlbrand in Bad Uracher Mehrfamilienhaus - 120.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In der Silvesternacht ist es in Bad Urach zum Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses gekommen. Gegen 00.30 Uhr wurde die Leitstelle zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Breitensteinstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnten offene Flammen am Dachfirst einer Gaube festgestellt werden. Das Dach musste von der Feuerwehr teilweise abgedeckt und die Dämmung entfernt werden. Die Feuerwehr, welche mit 66 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen vor Ort waren, konnte den Brand löschen. Die Bewohner wurden nicht verletzt. Eine Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 120.000 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol)