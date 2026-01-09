Bad Uracher B28-Ausbau: Fußgängerunterführung wird abgebrochen

Auf dem Bild ist im Vordergrund die Wasserfall-Kreuzung und dahinter die Hochhaus-Kreuzung an der B 28 in Bad Urach zu sehen. Beide werden in den nächsten anderthalb Jahren umgebaut, was mit einigen Umleitungen und auch Verkehrsbehinderungen verbunden sein wird.

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Im Rahmen des Ausbaus der B28 in Bad Urach wird die Fußgängerunterführung abgebrochen. Statt der Unterführung überführt nach Fertigstellung der Bauarbeiten eine Stahlbrücke am Knoten Wasserfall den Fuß- und Radverkehr zwischen Bahnübergang und Diegelewehr über die B28. Die Fundamente für die Stahlstützen für dieses Bauwerk sind bereits hergestellt. Ab April soll der Brückenüberbau beginnen.

Während des Abbruchs der Fußgängerunterführung und dem Bau der neuen B28 wird der Verkehr teilweise auf einer Behelfsfahrbahn südlich am Baufeld vorbeigeführt. Die ersten Arbeiten zum Bau der Behelfsfahrbahn haben im Dezember begonnen. Für die Fertigstellung der Behelfsfahrbahn und den Abbruch der Fußgängerunterführung, müssen die Fußgängerunterführung und die Bushaltestelle »Wasserfall« in Fahrtrichtung Münsingen ab Montag, 12. Januar, gesperrt werden. Die Fußgänger werden bis zur Fertigstellung der Fuß- und Radwegebrücke mittels einer Fußgängerampel gesichert über die B 28 und weiter am Rand des Baufelds zur Immanuel-Kant-Straße geführt.

Für den Verkehr auf der B 28 ergeben sich derzeit keine Änderungen. Die Bushaltestelle »Wasserfall« in Fahrtrichtung Münsingen entfällt vorerst. Die Ersatzhaltestelle befindet sich in der Stuttgarter Straße. Eine provisorische Haltestelle am »Wasserfall« wird voraussichtlich im März auf einem Fahrstreifen der neuen B 28 eingerichtet. (eg)