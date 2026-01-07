Land fördert RTshuttle im Raum Bad Urach mit 200.000 Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Mit dem RTshuttle im Raum Bad Urach wird das bedarfsorientierte Mobilitätsangebot im Landkreis Reutlingen weiter ausgebaut: Ab dem 1. August 2026 profitieren rund 14.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Hülben, Grabenstetten und Bad Urach von einer deutlichen Taktverdichtung sowie einer stündlichen Verbindung. Das Land Baden-Württemberg unterstützt das Projekt mit rund 200.000 Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Landrat Ulrich Fiedler freut sich über die Förderung und betont die Bedeutung flexibler Angebote für die Zukunft der Mobilität im ländlichen Raum:

»Mit dem RTshuttle schaffen wir ein attraktives, digitales und nutzerorientiertes Angebot, das den öffentlichen Nahverkehr für viele Menschen im Ermstal noch alltagstauglicher macht. On-Demand-Verkehre wie der RTshuttle sind ein wichtiger Baustein, um die Mobilität im Landkreis Reutlingen zu verbessern und zugleich einen Beitrag zu Klimaschutz und Lebensqualität zu leisten. Ein attraktiver ÖPNV sorgt dafür, dass Mobilität für alle zugänglich bleibt – unabhängig vom eigenen Auto.«

Das neue Angebot verbessert die Erreichbarkeit regionaler Ziele wie der Stadt Bad Urach und stärkt die Vernetzung innerhalb des Landkreises. Mit dem RTshuttle wird der Linienverkehr um ein flexibles Angebot ergänzt, das mittels der App bwrider gebucht werden kann. So wird auch abseits der klassischen Hauptverkehrszeiten Mobilität sichergestellt. (pm)