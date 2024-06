Der Pliezhäuser Bauhof-Leiter Harry Nonnenmacher (links) und Bürgermeister Christof Dold haben sich vor einigen Monaten den Brunnen im Kies des Neckartals angeschaut. Von dort wird die Gemeinde zu einem Drittel mit Trinkwasser versorgt. Foto: Andreas Fink Der Pliezhäuser Bauhof-Leiter Harry Nonnenmacher (links) und Bürgermeister Christof Dold haben sich vor einigen Monaten den Brunnen im Kies des Neckartals angeschaut. Von dort wird die Gemeinde zu einem Drittel mit Trinkwasser versorgt. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.