Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Protest

Warum am Samstag in Reutlingen demonstriert wurde

Am Samstagmittag sorgten eine Demo von »Baden-Württemberg steht auf« und eine kleinere Gegendemo für Aufsehen und Verkehrsbehinderungen in der Reutlinger Innenstadt. Wie die Proteste abliefen und was die Teilnehmer fordern.

Rund 300 Demonstranten zogen bei der Kundgebung von »Baden-Württemberg steht auf« durch Reutlingen.
Rund 300 Demonstranten zogen bei der Kundgebung von »Baden-Württemberg steht auf« durch Reutlingen. Foto: Kathrin Kammerer
Rund 300 Demonstranten zogen bei der Kundgebung von »Baden-Württemberg steht auf« durch Reutlingen.
Foto: Kathrin Kammerer

REUTLINGEN. Nach Polizeiangaben rund 300 Menschen sind am Samstagmittag bei bestem Spätherbstwetter durch Reutlingen gezogen und haben für »Friede, Freiheit, den Erhalt des Bargelds und vor allem freie Medien« protestiert. Die Kundgebung, die unter dem Label der Bewegung »Baden-Württemberg steht auf« stattfand, wurde federführend von Kevin Brügmann organisiert. Der 39-Jährige hatte schon die Demos gegen die Corona-Maßnahmen organisiert, später die Proteste der Initiative »Gemeinsam für Deutschland« (GfD).

Von GfD hatten sich Brügmann und seine Mitstreiter nach der zweiten Reutlinger Demo im Mai dann distanziert. Mehrfach waren dabei nämlich junge Männer mitgelaufen, die sich durch ihre Kleidung als Anhänger von Gruppen outeten, die der Verfassungsschutz als »rechtsextremistisch« einstuft.

Zweimal ist Ichmachdnichtmit den Protestaufrufen der GfD gefolgt.
kostenpflichtig Aktuell Protest

Zu rechts? Reutlinger Demo-Planer auf Distanz zu GfD

»Wir wollen keine Nazis dabeihaben«, sagte Brügmann dem GEA erneut. Lautstarke Unterstützung hatten die Demo-Organisatoren dieses Mal aus der Schweiz erhalten: Sogenannte Freiheitstrychler waren angereist und sorgten mit Kuhglocken an der Spitze des Demo-Zugs für viel Lärm. Die Bewegung hatte in der Schweiz unter anderem gegen Corona-Maßnahmen demonstriert.

»Überwachung, bis fast auf die Toilette«

In Redebeiträgen an verschiedenen Orten in der Innenstadt wurden »Überwachung, bis fast auf die Toilette«, »Doppelmoral« der Politiker und »Aufrüstungsorgien« angeprangert. Friedens- und Deutschlandflaggen waren zu sehen, sowie der Aufruf für ein »friedliches Europa mit Russland«. Auch auf dem Marktplatz fand noch eine Kundgebung statt.

Nach Polizeiangaben rund 70 Gegendemonstranten zogen einmal um die Altstadt. Hier der Start am ZOB.
Nach Polizeiangaben rund 70 Gegendemonstranten zogen einmal um die Altstadt. Hier der Start am ZOB. Foto: Kathrin Kammerer
Nach Polizeiangaben rund 70 Gegendemonstranten zogen einmal um die Altstadt. Hier der Start am ZOB.
Foto: Kathrin Kammerer

Ein großes Polizeiaufgebot, inklusive Reiterstaffel, war an diesem Samstag in Reutlingen im Einsatz. Auch, weil es bei ähnlichen Demonstrationen in der Vergangenheit mehrfach zu Blockaden von Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum gekommen war. Das war dieses Mal nicht der Fall. Rund 70 Menschen, so die Schätzung der Polizei, hatten sich einer Gegendemo angeschlossen, deren Route ebenfalls einmal um die Altstadt führte.

Polizei und Ordnungsamt gelang es, beide Kundgebungen zeitlich und räumlich gut auseinanderzuhalten. Die Gegendemonstranten forderten ein »buntes Reutlingen« und prangerten unter anderem die jüngsten Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum »Stadtbild« und Migranten an. In den Reihen dieser Kundgebung: unter anderem Mitglieder von Linke, SPD und Grünen, den »Omas gegen rechts« und dem Hilfsverein Drei Musketiere. (GEA)

Stadt Reutlingen