Schöne Bescherung dank Inner-Wheel-Club Reutlingen/Tübingen

REUTLINGEN. Aus dem Erlös seines Secondhand-Basars sowie weiteren Zuwendungen hat der Inner-Wheel-Club Reutlingen/Tübingen viele schöne Bescherungen mit Nutzwert gemacht. Zusammengerechnet wurde aus 6.200 Euro mit jedem Cent ein Maximum an Freude herausgeholt.

So bekam der Kinderschutzbund Reutlingen »etwa 200 Paar Stiefel, die gemeinsam mit den Familien genau passend eingekauft werden«, sagt Hanna Šumski als Vorsitzende des Gemeindienstes von Inner-Wheel. Der Kinderschutzbund Tübingen hatte sich Buggys gewünscht, erhielt auch durch eine großzügige Spende der Princess-Kinderwagen Straub GmbH aus Metzingen gleich zehn Stück.

Genau passende Sachleistungen wurden für die Frauenhäuser in Reutlingen und Tübingen finanziert. »Reutlingen hat sich Büroartikel für Frauen gewünscht. Die Tübinger wollten Einkaufsgutscheine«, so Šumski. Kleidung für wohnungslose Frauen kann jetzt das Elisabeth-Zundel-Haus der AWO in Reutlingen beschaffen. »Für diese Frauen haben wir auch Socken gestrickt«, erklärt die Vorsitzende des Gemeindienstes. Dringend benötigte Unterstützung erhielten die Tafelläden in Reutlingen und Tübingen sowie die Aktionen »Sternenfunkeln« (Reutlingen) und »Wunschbaum« (Tübingen). Ihren Beitrag zur schönen Bescherung von Inner-Wheel leisteten auch die Bäckerei und Konditorei BeckaBeck als Römerstein sowie die Regionalleitung des DM-Drogeriemarktes. (zen)

