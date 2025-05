Zwei Blockaden am großen Demo-Tag in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Großer Demo-Tag in Reutlingen: Das Bündnis »Gemeinsam für Deutschland« (GfD) hatte an diesem Samstag zu seiner zweiten Demo in Reutlingen aufgerufen. Bereits vor einem Monat hatte die nach eigenen Angaben parteilose Gruppe eine Kundgebung in Reutlingen angemeldet. Aufgrund einer Antifa-Straßenblockade konnten die Demonstranten damals aber nicht auf der vereinbarten Route durch die Stadt ziehen. Nun also der zweite Versuch.

Niemand durfte auf den Marktplatz

Eigentlich habe man durch die Wilhelmstraße laufen und auf dem Marktplatz eine Kundgebung abhalten wollen, sagt GfD-Anmelder Kevin Brügmann. Doch dem habe die Stadtverwaltung nicht zugestimmt. Offenbar war man im Rathaus bestrebt, das Herz der Innenstadt an diesem sommerwarmen Mai-Tag frei von Demonstrationen zu halten - auch die linken Gegendemonstranten durften nicht auf den Marktplatz. Und so konnte man an diesem Samstag verfolgen, wie Stadtverwaltung und Polizei versuchten, zwei Demo-Züge um den Innenstadtkern herum zu leiten. Ohne, dass sich die beiden Gruppen in die Quere kommen.

Kundgebung am Listplatz: Auch Linken-Stadtrat Rüdiger Weckmann war vor Ort. Foto: Stephan Zenke Kundgebung am Listplatz: Auch Linken-Stadtrat Rüdiger Weckmann war vor Ort. Foto: Stephan Zenke

Um 12.30 Uhr versammelten sich nach Polizeischätzungen rund 500 Anhänger linker Gruppierungen auf dem Listplatz. Das Bündnis »Gemeinsam & Solidarisch gegen Rechts Reutlingen und Tübingen« hatte eine Kundgebung organisiert. Der Demo-Zug, begleitet von massivem Polizeiaufgebot und Reitern, war nicht lange in Bewegung: Als der erste Teil in die Metzgerstraße eingebogen war, setzten sich rund 150 Antifa-Mitglieder auf der Karlstraße fest und blockierten diese. Das zog ein veritables Verkehrschaos in der ganzen Innenstadt nach sich - und angestengte Mienen bei Polizei und Stadtverwaltung. Der Busverkehr in der Stadt brach für eine ganze Weile zusammen.

Am Ende schafften es Verdi-Bezirksgeschäftsführer Benjamin Stein und Linken-Bundestagsabgeordnete Anne Zerr, die sehr jungen Blockierer in mehreren Gesprächen davon zu überzeugen, weiterzulaufen. Zwei Lautsprecherdurchsagen der Polizei waren dem voraus gegangen. Am ZOB löste sich die Kundegbung auf.

Rund 700 Menschen liefen nach Polizeischätzung in der Spitze beim GfD-Demozug mit. Foto: Jürgen Meyer Rund 700 Menschen liefen nach Polizeischätzung in der Spitze beim GfD-Demozug mit. Foto: Jürgen Meyer

Doch ganz reibungs- und blockadelos verlief der Marsch von »Gemeinsam für Deutschland«, an dem in der Spitze nach Polizeischätzungen 700 Menschen teilnahmen, dann doch nicht: Am Albtorplatz blockierten rund 20 Menschen die Straße - und damit kurzzeitig die GfD-Route.

So bunt die Teilnehmer beider Demonstrationen waren, so unterschiedlich (und teilweise extrem) waren auch ihre Forderungen. Die GfD-Anhänger fordern primär die Einstellung von deutschen Waffenlieferungen, Frieden, strenge Grenzkontrollen und sind gegen Friedrich Merz als Bundeskanzler. Es liefen im Tross aber auch eine handvoll sehr junger Männer mit, die durch T-Shirts dem rechtsextremen Spektrum zuzuornden sind. Beispielsweise zu »Unitas Germanica« oder Deutsche Jugend Voran.

Deutsche Jugend Voran: Eine laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextreme Gruppierung. Foto: Jürgen Meyer Deutsche Jugend Voran: Eine laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextreme Gruppierung. Foto: Jürgen Meyer

Bei der Gegendemo waren linke Stadträte zu sehen, die Omas gegen rechts, Mitglieder von DGB und Verdi, Seebrücke, es wehten Partei- und Regenbogenflaggen, immer wieder war die Rede davon, dass man »den Rechten« der GfD-Demo in Reutlingen nicht das Feld überlassen dürfe. Neben diesen Teilnehmern waren aber beispielsweise auch Mitglieder des Offenen Treffen gegen Faschismus und Rassismus für Tübingen und Reutlingen (OTFR) gekommen - das vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg als »linksextremistisch« eingestuft wird. (GEA)

Aus Horb, Tübingen, Herrenberg und Stuttgart waren Antifa-Anhänger nach Reutlingen gekommen. Hier die Blockade der Karlstraße. Foto: Jürgen Meyer Aus Horb, Tübingen, Herrenberg und Stuttgart waren Antifa-Anhänger nach Reutlingen gekommen. Hier die Blockade der Karlstraße. Foto: Jürgen Meyer

Ein ausführlicherer Bericht folgt.