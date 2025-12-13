Betrunkener bedroht Autofahrer in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehreren Strafanzeigen sieht ein 33-Jähriger entgegen, nachdem dieser in der Nacht zum Samstag in der Sonnenstraße in aggressiver Weise aufgefallen ist. Gegen 23.45 Uhr lief der stark alkoholisierte Mann an der Einmündung zur Justinus-Kerner-Straße unvermittelt vor einen heranfahrenden Pkw, weshalb der 39-jährige Fahrzeuglenker bremste und den Fußgänger mittels Hupe warnte.

Der 33-Jährige schlug hierauf unvermittelt gegen das Fahrzeug und bedrohte den Fahrer. Beim Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Streife versuchte der alkoholisierte Störer den 39-Jährigen körperlich anzugreifen, weshalb er durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht werden musste.

Während sich der 33-Jährige gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte und die Polizisten bedrohte, mischte sich dessen 33-jährige Begleiterin ein. Durch den Einsatz mehrerer Streifen konnte die Situation vor Ort beruhigt und die Beiden nach der Erteilung eines Platzverweises entlassen werden. (pol)