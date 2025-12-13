72-Jähriger fährt nach Unfall in Reutlingen einfach weiter

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug »Unfall« steht vor einem Blaulicht auf der Straße.

REUTLINGEN. Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagvormittag in der Reutlinger Innenstadt ereignet hat.

Gegen 11.50 Uhr befuhr ein 72-Jähriger mit seinem VW Golf die Krämerstraße aus Richtung Silberburgstraße kommend, als er im Bereich zur Kreuzung der Charlottenstraße auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Suzuki Swift auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki wiederum auf einen weiteren geparkten Audi A3 geschoben.

Der Unfallverursacher fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weiter und bog entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die als Einbahnstraße ausgebaute Bismarckstraße ein. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge konnte der 72-Jährige seine Fahrt nicht weiter fortsetzen und wurde bis zum Eintreffen der Polizei durch Passanten aufgehalten.

Die Beamten stellten im Verlauf der Unfallaufnahme bei dem Senior erhebliche körperliche und geistige Mängel fest, weshalb sie noch vor Ort seinen Führerschein beschlagnahmten. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde der Mann aufgrund seines Zustandes an Angehörige übergeben. Sowohl der VW Golf als auch der Suzuki Swift waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pol)