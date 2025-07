Zu rechts? Reutlinger Demo-Planer auf Distanz zu GfD

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Reutlinger Bewegung »Ichmachdanichtmit« distanziert sich von der bundesweiten Protestbewegung »Gemeinsam für Deutschland« (GfD). Zweimal waren die hiesigen Organisatoren dem bundesweiten Aufruf, GfD-Forderungen mit lokalen Demonstrationen zu unterstützen, gefolgt. Aber: »Die GfD-Bewegung geht Wege, die wir nicht mitgehen können«, sagt Ichmachdanichtmit-Mitinitiator Kevin Brügmann und bemüht sich, den Standort der Reutlinger Gruppe in der Mitte zu lokalisieren: »Bei uns gibt es keinen Platz für Extremisten.«

Eben diesen räume die GfD anderorts ein – und zwar Extremisten auf der rechten Seite. Manche redeten mit dem »III.Weg« oder der »Heimat«, andere wollten »Störtrupp«-Mitglieder als Ordner anheuern, berichtet Brügmann. Der Krankenpfleger hatte bereits die Reutlinger Corona-Proteste mitorganisiert und auch nach Ende der Pandemie weitergeführt. Querdenker, Impfgegner, Staatsverdrossene liefen mit - und von Anbeginn an auch Rechtsextreme.

»Wir brauchen Einwanderung«

Als Brügmann und seine Mitstreiter die Demos einstellten, begründeten sie dies damit, dass die Anteile der Rechtsaußen-Demonstranten im Verhältnis zu den anderen zu groß geworden sei.

Nach der erneuten Aufnahme der Proteste Ende April zur Unterstützung der GfD stachen bereits bei der ersten Demo teils sehr junge Männer heraus, die durch Haarschnitt, Kluft und Habitus auffielen. Beim zweiten Protestmarsch im Mai trugen dann einige sichtbar Abzeichen zur Schau, outeten sich als Anhänger von »Unitas Germanica« oder »Zollern-Jugend Aktiv«, beide vom Verfassungsschutz als »rechtsextremistische Gruppierung« eingestuft.

Auch White-Power-Zeichen und Heil-Hitler-Gruß wurden laut Brügmann gesichtet. »Ekelhaft«, finde er das. »Das widert mich an.« Insbesondere der Ausländerhass, die Haltung zu Asylbewerbern und Migranten, passten nicht ins Werte-Portfolio von Ichmachdanichtmit. Man sei für legale Einwanderung. »Wer hier ein gutes Leben sucht und die Werte akzeptiert, ist willkommen. Wir brauchen Einwanderung.«

»Wir haben jahrelang gekämpft, aber die sind immer dabei. Und man kann mit denen auch nicht reden.«

Kevin Brügmann berichtet aber auch davon, wie "schwierig" es sei, Rechtsextreme von den Demos fernzuhalten. »Wir haben jahrelang gekämpft, aber die sind immer dabei. Und man kann mit denen auch nicht reden.«

Ob die Trennung von der GfD Erfolg zeitigt, bleibt abzuwarten. Das Bestreben der Rechtsextremen, auf Querdenker-Demonstrationen Anknüpfungspunkte für ihre Ideologie bei Unzufriedenen der bürgerliche Mitte zu finden, dürfte ungebrochen bleiben.

Die Reutlinger Ichmachdanichtmit-Gruppe gehört laut Brügmann seit 2022 zum Bündnis »Baden-Württemberg steht auf«. Dabei handele es sich um zwölf Gruppierungen mit rund 30 Aktiven. Sie fordern auf ihren Demos »Frieden«, »Freiheit«, »Meinungsfreiheit« und den »Erhalt des Bargelds«.

»Es gibt Bezüge und Anknüpfungspunkte zum extremistischen Spektrum der ›Verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates‹«

Kevin Brügmann selbst will erst mal keine neuen Proteste in Reutlingen anmelden. In Göppingen ist am 5. Juli unter der Überschrift »Neustart jetzt« eine Demo von »Baden-Württemberg steht auf!« angesetzt. Die wollen sich die Reutlinger nun erst mal anschauen.

Auch die Staatsschützer haben unterdessen auf die seit März bundesweit stattfindenden GfD-Demonstrationen geschaut, die auch in anderen baden-württembergischen Städten Zulauf fanden.

In der thematischen Ausrichtung seien diese Versammlungen »durchaus anschlussfähig an den Rechtsextremismus sowie an das heterogene staatsdelegitimierende Spektrum« heißt es auf Nachfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz in Stuttgart.

Die Initiative »Baden-Württemberg steht auf!« sei kein Beobachtungsobjekt des Landesverfassungsschutzes. Es bestünden jedoch »gewisse Bezüge und Anknüpfungspunkte zum extremistischen Spektrum der ›Verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates‹«. Dessen Akteure zielten darauf ab, »das Vertrauen ins staatliche System zu erschüttern und dessen Funktionsfähigkeit zu beeinträchtigen«. Erreicht werden soll dies unter anderem, indem Staatsrepräsentanten verächtlich gemacht werden oder ihnen die Legitimation abgesprochen wird. Auch Aufrufe, gerichtliche Entscheidungen zu ignorieren, öffentliche Institutionen mittels Sachbeschädigungen zu sabotieren oder Widerstand gegen die staatliche Ordnung zu leisten, gehören in die Aktionspalette. (GEA)