Etwas weniger Arbeitslose in Reutlingen und Region

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Gute Nachrichten vom regionalen Arbeitsmarkt: die Arbeitslosigkeit in der Region ist zurückgegangen. 13.088 Menschen waren im September im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen arbeitslos gemeldet, das bedeutet einen Rückgang um 238 Personen (1,8 Prozent), wobei der Rückgang in den beiden Jobcentern Landkreis Reutlingen und Landkreis Tübingen größer ausfällt als bei der Agentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote ist im vergangenen Monat damit leicht gesunken und liegt jetzt bei 4,4 Prozent (Vormonat 4,5 Prozent).

- Arbeitslosenzahlen

»Ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen im September ist saisonal üblich. Der Arbeitsmarkt hat sich nach den Sommerferien etwas erholt«, erklärt Markus Nill, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen. Positiv wirkte sich die hohe Anzahl an Abgängen in Erwerbstätigkeit und in Ausbildung aus.

»Der 1. September ist traditionell der Ausbildungsbeginn, viele Arbeitslose ha-ben nach den Ferien wieder eine Beschäftigung gefunden oder als Schulabgänger ihre erste Ausbildungs- oder Arbeitsstelle angetreten«, berichtet Nill. So erklärt sich der überdurchschnittliche Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Unter-25-Jährigen: Die Quote ist im September um 69 Personen (5,5 Prozent) auf 1.185 gesunken.

- Ausbildungsjahr

Trotz des Starts ins neue Ausbildungsjahr setzt der Chef der Reutlinger Arbeitsagentur etwas Hoffnung auf weitere Einstellungen von Auszubildenden in den nächsten Wochen. "Auch, wenn das Ausbildungsjahr offiziell schon begonnen hat, sind viele Betriebe nach wie vor auf der Suche nach Auszubildenden. Zahlreiche interessante Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen suchen weiterhin händeringend Nachwuchskräfte.

Eine duale Ausbildung ist ein solider Grundstein für ein erfolgreiches Arbeitsleben und es bieten sich danach viele verschiedene Wege der Weiterentwicklung."

Jugendlichen, die noch unschlüssig sind, welchen Ausbildungsberuf sie er-greifen sollen, empfiehlt die Agentur für Arbeit die Teilnahme an den »Praktikumswochen«. Denn während Betriebe händeringend nach Auszubildenden suchen, können Jugendliche aus einem großen Angebot wählen.

- Praktikumswochen

Besonders gut für eine frühzeitige Berufsorientierung eignen sich dafür Praktika, die sich bequem mithilfe der »Praktikumswochen« auf www.praktikumswochen-bw.de organisieren lassen. Nach dem Motto »Fünf Tage, fünf Berufe, fünf Unternehmen« können sie jeden Tag in ein anderes Unternehmen in ihrer Region hineinschnuppern – und das ohne großen Organisationsaufwand. Die Webseite funktioniert ähnlich wie ein Dating-Portal.

Die Praktikumswochen finden in Baden-Württemberg vom 13. bis zum 31. Oktober statt, wobei die Praktikumstage im genannten Aktionszeitraum frei gewählt werden können und nicht unbedingt innerhalb einer Woche oder direkt nacheinander stattfinden müssen.

- Stellenmeldungen

496 Stellenangebote wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit im September neu gemeldet, das sind zehn Stellenzugänge weniger als im Vormonat und 49 weniger als im Vorjahr. Damit hatten die Arbeitsvermittler der Reutlinger Arbeitsagentur insgesamt 2.605 Stellenangebote im Bestand (72 weniger als im August).

- Entwicklung in den Landkreisen

Im Kreis Reutlingen waren im September 8.178 Menschen (+13,6 Prozent gegenüber September 2024) arbeitslos. Davon waren 3.627 (+27,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat) bei der Agentur für Arbeit gemeldet und 4.551 (+4,6 Prozent gegenüber Vorjahresmonat) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen.

Im Landkreis Tübingen waren im September 4.910 Menschen arbeitslos gemeldet (+9,4 Prozent gegenüber Vorjahresmonat), davon betreute die Arbeitsagentur 2.367 Personen (+15,1 Prozent gegenüber September 2024), das Jobcenter Landkreis Tübingen 2.543 (+4,5 Prozent gegenüber Vorjahresmonat).

- Arbeitsmarkt der Geschäftsstellen

Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk (also Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im September bei 4,4 Prozent (Vorjahresmonat 4,0 Prozent). Die Quoten im Einzelnen (Wert aus dem September 2024 jeweils in Klammern): Landkreis Reutlingen 4,9 Prozent (4,3 Prozent), Landkreis Tübingen 3,8 Prozent (3,5 Prozent), Hauptagentur Reutlingen 5,2 Prozent (4,6 Prozent) und Geschäftsstelle Münsingen 2,8 Prozent (2,7 Prozent). (eg)