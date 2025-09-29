Prettl in Pfullingen vor dem Aus: Kampf um höhere Abfindungsangebote

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/PFULLINGEN. Der Betrieb der Prettl GmbH Magnet- und Schaltertechnik in Pfullingen soll zum 31. Dezember 2026 stillgelegt werden. Dies teilte Harald Kreitlein, Rechtsanwalt des Unternehmens, am Montag bei mehreren Güteverhandlungen vor dem Arbeitsgericht Reutlingen mit. Wie berichtet, hat es bei dem Automobilzulieferer Ende August eine Massenentlassung gegeben: 50 der 59 Beschäftigten hatten Kündigungen erhalten. Allein am Montag wehrten sich 19 von ihnen dagegen vor dem Arbeitsgericht; in den nächsten Tagen sind weitere Güteverhandlungen angesetzt. Am Montag kam es indes zu keinen gütlichen Einigungen. Daher werden wohl Kammerverhandlungen und Urteile folgen – voraussichtlich erst im kommenden Jahr.

Bislang hatte sich das Unternehmen nicht zu der Massenentlassung geäußert und eine Nachfrage des GEA unbeantwortet gelassen. Kreitlein zufolge ist der Betrieb in Pfullingen mangels neuer Aufträge auf Dauer nicht ausreichend ausgelastet. Daher seien betriebsbedingte Kündigungen mit vier unterschiedlichen Endterminen ausgesprochen worden: zum 20. November 2025, zum 31. Dezember 2025, zum 31. Mai 2026 und zum 31. Dezember 2026. Dann solle der Betrieb geschlossen werden. Zu den genannten vier Terminen liefen vier Aufträge aus. Die Sozialauswahl sei so getroffen worden, dass schutzwürdigere Beschäftigte intern auf andere Aufträge versetzt werden könnten, erklärte der Anwalt.

Neun der 50 Beschäftigten sei zunächst nicht gekündigt worden: Ein Auszubildender solle seine Lehre andernorts beenden. In acht Fällen gebe es Sonderkündigungsschutz, dabei müssten Voraussetzungen beachtet werden. Kreitlein betonte, der Agentur für Arbeit sei die Massenentlassung rechtzeitig angezeigt worden. Auf Nachfrage von Wiebke Robrecht, Direktorin des Arbeitsgerichts Reutlingen, die alle Güteverhandlungen am Montag leitete, sagte er, Prettl halte die angebotenen Abwicklungsvereinbarungen und Abfindungen trotz der erhobenen Kündigungsschutzklagen aufrecht.

Verlagerung nach Ungarn

Da die Prettl GmbH keinen Betriebsrat hat, konnte kein Interessenausgleich und Sozialplan vereinbart werden. Die Beschäftigten, teilweise seit den 1990er-Jahren für das Unternehmen tätig, sollen gemäß Angeboten Abfindungen zwischen 1.000 und 10.000 Euro erhalten, die auch als Prämien fürs Durchhalten der vorgesehenen Ausproduktion zu verstehen sind, erläuterte Kreitlein.

Mehrere Anwälte und Beschäftigte brachten vor Gericht ihre Enttäuschungen über die vergleichsweise niedrigen Abfindungsangebote zum Ausdruck und fragten nach, ob nicht mehr drin sei. Kreitlein sagte indes: »Vom Betrag gibt es nichts nachzuverhandeln.« Es sei eine große Herausforderung, dass alle Löhne bis Ende 2026 bezahlt werden könnten. Zudem seien in vielen Fällen die Kündigungsfristen deutlich erhöht.

Richterin Robrecht stellte klar, dass es keinen Anspruch auf Abfindungen gebe: »Leider hat das Gericht keine Kasse für Abfindungen.« Das Arbeitsgericht Reutlingen habe jedoch zu prüfen, ob die Kündigungen wirksam seien.

Skeptischer Blick auf Sozialauswahl

Rechtsanwalt Sören Kurz, der ein Dutzend Prettl-Beschäftigte vertrat, merkte an, es geistere die Frage herum, dass die Pfullinger Firma in Ungarn weitergeführt werden solle. Kreitlein entgegnete, die Firma solle an eine ungarische Firma verkauft werden, die zur Prettl-Gruppe gehöre. Auf die mehrfach zu hörende Frage, ob die Betroffenen nicht bei einer anderen Firma der Prettl-Gruppe weiterbeschäftigt werden könnten, antwortete er: »Da kann ich hier und heute nichts dazu sagen.«

Ein Mitarbeiter beklagte, dass er nach fünf Jahren Betriebszugehörigkeit weniger als einen Monatsbruttolohn Abfindung als ungerecht empfinde und ihm unerklärlich sei, wer – von der Qualifikation her – im Betrieb seine Arbeit nach seinem Ausscheiden Ende dieses Jahres erledigen solle. Im Falle einer Mitarbeiterin mit Grad der Behinderung von 70 sei die ausgesprochene Kündigung unwirksam, gab auch Kreitlein zu – die Firma habe dies nicht gewusst. In einem Fall ist offenbar die Kündigungsfrist nicht eingehalten worden. Mehrere Anwälte zeigten sich nicht überzeugt von der Sozialauswahl. Sie können sich nun in Schriftsätzen dazu äußern. Vier verschiedene Kammern des Arbeitsgerichts werden sich bei Kammerterminen mit den Kündigungsschutzklagen befassen. (GEA)