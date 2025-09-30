IHK Reutlingen verabschiedet langjährigen Präsidenten Christian Erbe

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nicole Hoffmeister Kraut (CDU) hat am Dienstagabend die Verdienste von Christian Otto Erbe gewürdigt. »Du, lieber Christian, hast die IHK Reutlingen lange Jahre sehr erfolgreich geführt«, sagte die baden-württembergische Wirtschaftsministerin vor über 150 Gästen aus Politik und Wirtschaft in der Industrie- und Handelskammer (IHK) an der Hindenburgstraße in Reutlingen.

Christian Otto Erbe stand 15 Jahre lang als ehrenamtlicher Präsident an der Spitze der IHK Reutlingen - drei jeweils fünf Jahre dauernde Amtszeiten. Erstmals war er am 16. Juli 2010 gewählt worden. Am 22. Juli 2015 und am 28. Juli 2020 wurde er im Amt bestätigt. Er war der 13. Präsident in der seit dem Jahr 1855 andauernden Geschichte der IHK Reutlingen. Von 2016 bis 2022 wirkte er zudem als Vizepräsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags, einer Organisation die die Interessen der zwölf Industrie- und Handelskammern im Land vertritt. Von 2022 bis 2024 war Erbe als Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags maßgeblicher Repräsentant von Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Südwesten gegenüber der Landesregierung.

Ende einer Ära

»Unternehmerische Verantwortung gehen bei dir Hand in Hand mit ehrenamtlichem Engagement«, erklärte Ministerin Hoffmeister-Kraut. Bei der Kammer in Reutlingen sei eine Ära zu Ende gegangen. Sie bezeichnete Erbe als »Vorbild für uns alle«.

Erbe, 64, wohnt in Reutlingen und steht als geschäftsführender Gesellschafter in fünfter Generation dem 1861 gegründeten Familienunternehmen Erbe Elektromedizin in Tübingen vor, das weltweit knapp 2.300 Personen beschäftigt und im laufenden Jahr einen Umsatz von knapp 500 Millionen Euro anstrebt. Er ist in Tübingen aufgewachsen und hat dort Abitur gemacht. Danach studierte er in Karlsruhe und Berlin Wirtschaftsingenieurswesen und Betriebswirtschaftslehre. 1992 stieg er im elterlichen Betrieb ein, leitete von Wien aus das Osteuropageschäft und von 1995 an das Nordamerikageschäft. 2003 kehrte er aus Atlanta zurück und übernahm die Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe. Er ist verheiratet und hat einen Sohn.

Wolfgang Epp, Hauptgeschäftsführer der IHK Reutlingen, hob hervor, Erbe begegne den Menschen mit Respekt, ob Unternehmerinnen und Unternehmer, der Politik oder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IHK. »Dieses ehrliche Interesse an den Menschen hat dir große Anerkennung und Zuneigung eingebracht, weit über unsere IHK hinaus«, fügte Epp hinzu. Erbe habe viel Zeit investiert. In seine Amtszeit seien etwa der Ausbau von Weiterbildungsangeboten und der Neubau der IHK-Zentrale gefallen.

Verwechslungen von Erbe und Epp

Johannes Schwörer, 58, Jurist und geschäftsführender Gesellschafter des Fertigbauunternehmens Schwörer Haus (Hohenstein-Oberstetten; über 1.700 Beschäftigte), Erbes Nachfolger als Reutlinger IHK-Präsident, verwies auf die Festrede der Ministerin, auf eingespielte Videobotschaften von prominenten Persönlichkeiten und auf die vielen prominenten Anwesenden und sagte: "Die Teilnahme all dieser wichtigen Menschen an deiner Verabschiedungsveranstaltung belegt, dass du in den letzten 15 Jahren Großartiges geleistet hast. Schwörer stellte Erbes Einsatz für die Verzahnung von IHK und regionalen Hochschulen mit der Folge des Wissenstransfers zwischen Forschung und Unternehmertum heraus.

In seiner Dankesrede merkte Erbe an: »Ich bin immer sehr gerne in die Kammer gekommen.« Er habe durch das Ehrenamt viele nette Menschen kennen gelernt und sich in vielschichtige Themen einarbeiten dürfen, sagte er mit Rückblick auf Finanzkrise, Euroschuldenkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg. Zuweilen sei er von IHK-Mitarbeitern mit »Herr Epp« angesprochen worden, erzählte er. Die ähnlichen Namen des Präsidenten und des Hauptgeschäftsführers hätten zu Verwechslungen geführt. Mit Verweis auf seine Aufgaben bei Erbe und weiteren Ehrenämtern erklärte Erbe: »Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass mir langweilig wird.« (GEA)