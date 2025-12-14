Bettlerin beklaut 87-Jährigen in Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein 87-jähriger Mann ist am Samstagmittag gegen 12 Uhr durch eine Bettlerin in seinen Büroräumlichkeiten in der Wilhelmstraße beraubt worden. Der Senior wurde zunächst gegen 11.30 Uhr auf Höhe der Marienkirche auf eine Frau aufmerksam, welche dort bettelte. Die ihr freiwillig ausgehändigte Bargeldspende genügte der Frau jedoch nicht, woraufhin sie im folgenden Gespräch einen wesentlich höheren Bargeldbetrag forderte.

In der Folge vereinbarte der 87-Jährige mit der unbekannten Täterin, dass diese später zu ihm ins Büro kommen solle, da er ihr hier einen weiteren Bargeldbetrag aushändigen wollte. Als die Bettlerin schließlich in die Büroräumlichkeiten kam, wollte ihr der Geschädigte einen Geldschein aus seinem Geldbeutel geben, wobei die Frau dessen Hand wegschlug und aus dessen Geldbörse selbstständig 100 Euro Bargeld entnahm.

Anschließend flüchtete sie in Richtung Wilhelmstraße. Der Senior machte sich zunächst selbst auf die Suche nach der flüchtigen Bettlerin und konnte sie kurze Zeit später erneut auf Höhe der Marienkirche feststellen. Dort kam es aufgrund des zuvor geraubten Bargeldes zu einem Streitgespräch und einem kurzen Gerangel. Die unbekannte Täterin konnte sich jedoch losreißen und flüchtete anschließend in Richtung Metzgerstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, etwa 150 Zentimeter groß, korpulente Figur, buntes Kopftuch und bunte Kleidung, führte eine Plastiktüte mit Aufdruck »Edeka« mit sich. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der bislang unbekannten Täterin machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 07121 / 942-3333 zu melden.