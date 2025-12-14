BMW-Fahrer bremst Auto auf B28 bei Reutlingen aus und verursacht Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Leichtverletzte und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls am Samstagnachmittag auf der B28 zwischen Tübingen und Reutlingen.

Der 36-jährige Fahrer eines Pkw BMW X2 befuhr gegen 14.15 Uhr die B28 in Fahrtrichtung Reutlingen. Auf Höhe der Abfahrt nach Kusterdingen-Jettenburg fuhr der BMW-Fahrer zunächst mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne ausreichenden Sicherheitsabstand auf den Pkw Peugeot eines 41-Jährigen auf, welcher ordnungsgemäß den linken der beiden Fahrstreifen befuhr.

Der Peugeot-Fahrer wechselte daraufhin wegen des nah auffahrenden BMW auf den rechten Fahrstreifen und ließ den 36-Jährigen mit seinem Fahrzeug passieren. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr der BMW-Fahrer dann im Anschluss aggressiv und mit hoher Geschwindigkeit auf einen Opel Mokka auf, welcher von einer 42 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Auch sie wechselte daraufhin mit ihrem Fahrzeug auf den rechten der beiden Fahrstreifen.

Der 36-Jährige setzte sich nun nach dem Überholvorgang jedoch vor den Opel Mokka, welcher noch immer den rechten Fahrstreifen befuhr, und bremste hier offensichtlich grundlos stark ab. Um einen Zusammenstoß auf der Bundesstraße zu verhindern, leitete die 42-jährige Opel-Fahrerin eine Gefahrenbremsung ein und wollte hierbei zudem nach links ausweichen. Hierbei kam es jedoch noch zur Kollision zwischen der rechten Front des Opel Mokka und dem linksseitigen Heckbereich des BMWs. In der Folge prallte der Opel gegen die Leitplanke und kam hier unfallbeschädigt zum Stillstand.

Durch den Verkehrsunfall verletzte sich die 42-jährige Opel-Fahrerin leicht und musste durch den verständigten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ihre 13-jährige Beifahrerin blieb ersten Ermittlungen zufolge unverletzt und konnte durch einen Familienangehörigen an der Unfallstelle abgeholt werden.

Der Opel Mokka, an welchem ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der 36-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Schaden an seinem BMW wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. Das Ausmaß der Beschädigungen an der Leitplanke ist bislang unbekannt.

Die B28 musste in Fahrtrichtung Reutlingen für die Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden. Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise des BMWs oder zum Unfallhergang an sich machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07071 / 972-1400 bei der Verkehrspolizeiinspektion Tübingen zu melden. (pol)