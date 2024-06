Klassenverbleib oder Abstieg? Schicksalstag für den SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der heutige Gegner und die Bilanz

Der SSV Reutlingen tritt gegen den ATSV Mutschelbach an. Der Verein hat bereits öffentlich gemacht, dass er in der kommenden Saison nicht mehr in der Oberliga antreten wird, obwohl die sportliche Situation (Rang 9) locker zum Verbleib gereicht hätte. Trotz der Tatsache, dass der Rückzug Mutschelbachs schon länger klar ist, schenkt die Elf keine Punkte her. Im Gegenteil. Seit Gewissheit herrschte, drehte das Team richtig auf und schob sich aus dem unteren Drittel wieder ins sichere Mittelfeld der Liga. Für den SSV wird es vermutlich also keine Geschenke geben. In drei direkten Duellen setzte es für die Kreuzeiche-Kicker zwei Niederlagen, einmal ging man als Sieger vom Platz.

So gelingt der Klassenverbleib

Klar ist vor dem Anpfiff: Es muss ein Sieg her. Gelingt das nicht, ist das Kapitel Oberliga nach 14 Jahren für Reutlingen vorerst beendet. Aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler und Fans des SSV Reutlingen nach einem Erfolg über den direkten Klassenerhalt jubeln dürfen, ist sehr klein. Denn die Reutlinger (34 Punkte, Platz 17) müssten Denzlingen (35, 16), Holzhausen (35, 15) und Bietigheim-Bissingen (36, 14) überholen. Das gelingt nur, wenn alle drei Mannschaften Punkte liegen lassen. Dass Holzhausen beim Spitzenteam Sonnenhof Großaspach nicht punktet, ist durchaus realistisch. Auch dass Bissingen gegen Ravensburg als Verlierer vom Platz geht, ist möglich. Allerdings spielt Denzlingen beim abgeschlagenen Tabellenletzten Offenburg und ist klarer Favorit. Fazit: Alles in allem müsste alles für den SSV laufen. Verlieren zwei der direkten Konkurrenten, kann sich Reutlingen mit einem Sieg auf Rang 15 schieben und muss dann darauf hoffen, dass das zweitplatzierte Oberliga-Team die Aufstiegsrunde packt.

Die Ausgangslage des SSV Reutlingen

Schwieriger könnte es für den SSV vor dem Endspiel um den Verbleib in der Fußball-Oberliga kaum sein. Nicht nur kann der Klassenerhalt als Tabellen-Vorletzter aus eigener Kraft nicht mehr geschafft werden, auch die Leistungen der letzten Wochen und Monate machen wenig Hoffnung. Reutlingen spielte inkonstant, entwickelte wenig Druck nach vorne und brach immer wieder ein. Nicht ohne Grund steht das Team von Trainer Philipp Reitter schon mit mehr als einem Bein in der Verbandsliga. In den vergangenen fünf Partien ging Reutlingen viermal als Verlierer vom Platz. Der letzte Sieg liegt bereits eineinhalb Monate (7 Spiele) zurück. Es lässt sich drehen und wenden, wie man will: Der ehemalige Zweitligist braucht ein Wunder. (GEA)