Vor 2.550 Zuschauern im Kreuzeiche-Stadion: 1:1 zwischen dem SSV Reutlingen und Bissingen

Der Schuss von Marco Gaiser (vorne) in der 84. Minute wird von den Bissingern auf der Torlinie geklärt.

REUTLINGEN. »Wir hätten das 2:0 nachlegen müssen, am Ende hat sich Bissingen den Punkt verdient«, urteilte Alexander Strehmel, der Trainer des Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen, nach dem 1:1 (1:0) gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Sein Bissinger Trainerkollege Haris Krak schlug in die gleiche Kerbe: »Auf Grund der zweiten Halbzeit haben wir verdientermaßen einen Punkt geholt.«

Vor 2.550 Zuschauern im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion - der SSV hatte in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Reutlingen und dem Stadtmarketing eine Freikartenaktion initiiert - brachte Jonas Meiser die Reutlinger in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Nach starker Vorarbeit des Ex-Bissingers Riccardo Gorgoglione drückte Meiser den Ball im zweiten Versuch über die Linie.

Nachdem der SSV mehrere gute Gelegenheiten versiebte, übernahm Bissingen nach knapp einer Stunde Spielzeit das Zepter. Nach feinem Zusammenspiel mit dem immer gefährlichen Pero Mamic erzielte der eingewechselte Lukas Böhm in der 74. Minute den 1:1-Endstand. Danach hatten beide Teams noch Chancen auf das Siegtor. In der Tabelle rutschte der SSV vom achten auf den neunten Platz ab. Bietigheim-Bissingen war vor diesem Spieltag Zehnter und wird nun auf Position elf geführt. (GEA)