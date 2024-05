Der SSV Reutlingen hat nur noch eine Mini-Mini-Chance auf den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga. Die Lage vor dem Heimspiel am Samstag, 1. Juni, gegen den ATSV Mutschelbach.

Hoffen auf ein Fußball-Wunder: SSV-Trainer Philipp Reitter und Tom Schiffel. Foto: JoBaur Hoffen auf ein Fußball-Wunder: SSV-Trainer Philipp Reitter und Tom Schiffel. Foto: JoBaur

