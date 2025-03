SSV Reutlingen verstärkt sich mit Zwillingen aus den USA

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen hat sich mit dem Zwillingen Tanner und Carson Hodgson verstärkt. Sie kommen aus Michigan an die Kreuzeiche. Die 21 Jahre alten US-Amerikaner haben sowohl in den USA als auch in Deutschland bereits wertvolle Erfahrungen sammeln können. Bevor sie für die Western Michigan University in der NCAA Division I aktiv waren, liefen sie für den SSV Vorsfelde in der Oberliga Niedersachsen auf. »Mit den Zwillingen bekommen wir zwei talentierte Spieler, die mit ihrem Tempo, ihrer Technik und ihrem Spielverständnis unser Team verstärken. Trainer Alex Strehmel kennt die Jungs aus seiner Zeit in Michigan und sie haben in den ersten Trainingseinheiten einen guten Eindruck hinterlassen. Beide sind zunächst für drei Monate in Deutschland und ab sofort für uns spielberechtigt«, teilt Sportvorstand Christian Grießer mit und ergänzt: »Mit diesen Verpflichtungen verstärken wir gezielt unsere Erste und sorgen gleichzeitig dafür, dass die U19 in Belastungsspitzen nicht überstrapaziert wird. So können wir flexibel auf Verletzungen oder krankheitsbedingte Ausfälle reagieren, ohne die sportlichen Ziele unserer U19 in der Bundesliga zu gefährden.«

Tanner Hodgson bringt Torgefahr und Tempo ins Team

Tanner Hodgson bringt die nötige Offensivkraft mit, um das Angriffsspiel der Nullfünfer weiter zu beleben. Der 1,75 Meter große, beidfüßige Stürmer kann flexibel als Mittelstürmer oder auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Seine größte Stärke ist seine Schnelligkeit und Torgefahr. »Ich möchte dem SSV helfen, seine Ziele zu erreichen – durch Tore und Leistung. Ich freue mich auf die neue Herausforderung«, so Tanner Hodgson zu seinem Wechsel. In seiner Heimat wurde er zum »Michigan Player of the Year« ausgezeichnet.

Carson Hodgson bereichert das Mittelfeld mit Technik und Spielübersicht

Sein Zwillingsbruder Carson Hodgson, geboren am 25. November 2003 in Detroit, kommt als technisch versierter Mittelfeldspieler an die Kreuzeiche. Er überzeugt vor allem durch seine Spielübersicht. »Ich möchte mich hier beim SSV weiterentwickeln und meine Fähigkeiten bestmöglich in die Mannschaft einbringen«. Vor seinem Wechsel nach Deutschland spielte er für die Western Michigan University, wo er sich in der NCAA Division I auf höchstem College-Niveau bewährte. (GEA)